El Ministerio de Salud (Minsa) impulsó una jornada multisectorial para fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia y sus consecuencias en la salud mental, especialmente en niñas, niños y adolescentes. Durante el encuentro, representantes de Unicef revelaron que 6 de cada 10 menores han sufrido violencia física o psicológica en sus hogares.

La actividad se desarrolló en la sexta sesión de la Mesa de Concertación de Alto Nivel en Salud Mental, encabezada por el ministro de Salud, Luis Dyer, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También participó Hernán Cuba, secretario general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), junto con representantes de otras instituciones.

Foto: Andina

Durante su intervención, Gaby Reyes Godoy, representante de Unicef, advirtió que las mujeres adolescentes registran mayores niveles de violencia física y psicológica que los hombres. Asimismo, señaló que menos de 5 de cada 100 víctimas acudieron o fueron llevadas a una institución durante los últimos 12 meses, lo que evidencia las dificultades para acceder a mecanismos de protección.

Al explicar el objetivo de la jornada, el ministro Luis Dyer sostuvo: “El propósito de esta jornada es abordar la relación entre la violencia y la salud mental desde una perspectiva integral, analizando con especial énfasis la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, el acceso oportuno a la justicia para las víctimas y las repercusiones sociales y económicas de esta problemática”.

Violencia también genera consecuencias económicas

La jornada también abordó el impacto de la violencia en la economía y la productividad del país. Rafael Cortez Valdivia, profesor de la Universidad del Pacífico, señaló que la violencia contra las mujeres ocasiona la pérdida de 70 millones de días laborales al año.

El especialista explicó que estas consecuencias no solo afectan a las víctimas, sino que también repercuten en el desarrollo económico y social. Por ello, destacó la importancia de abordar esta problemática desde diferentes sectores del Estado.

Te puede interesar: Origen de la prehistoria de Arequipa: Las litomaquetas de Yarabamba

Por su parte, Christian Hernández Alarcón, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla, resaltó la necesidad de garantizar que las víctimas accedan a una justicia efectiva y reciban protección sin ser revictimizadas durante los procedimientos.

Minsa busca fortalecer rutas de atención y protección

Durante la sesión también se presentaron los avances de seis mesas técnicas de trabajo relacionadas con la salud mental en educación, protección social, salud mental digital, gobernanza, cuidado al cuidador e investigación.

Foto: ANDINA/Difusión

Posteriormente, los representantes de las instituciones participantes desarrollaron un diálogo intersectorial para recoger propuestas y establecer compromisos frente a la violencia.

Según informó el Minsa, los aportes de esta jornada permitirán identificar acciones prioritarias, fortalecer las rutas de atención y protección de las personas afectadas, así como avanzar en la elaboración de los Lineamientos Multisectoriales de Salud Mental.