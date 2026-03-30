El historiador y arqueólogo arequipeño Eloy Linares Málaga (1926-2011) afirmaba que, “en un futuro no lejano podríamos hablar del origen de la prehistoria de Arequipa en el distrito de Yarabamba”.

TENÍA RAZÓN

En este distrito y en sus vecinos, como Mollebaya o Polobaya, existen evidencias sólidas de que este extenso páramo fue habitado por los primeros pobladores arequipeños.

“Petroglifos, pinturas rupestres, rastros de senderos, abrigos en tufo o toba volcánica y restos arqueológicos revelan que la actividad en esta zona era intensa”, señaló el investigador cultural, Juan Iván Contreras.

Uno de esos escenarios interesantes es un sector de litomaquetas esculpidas en sillar que imitan andenería y que, señala Linares Málaga en sus memorias, datan de unos 1300 D.C. y fueron elaboradas por los lupacas que llegaron a Arequipa cuando entró en decadencia Tiahuanaco y son la base de lo que luego se conocería como el reino Churajón, la primera sociedad arequipeña.

“Se encuentran sin quererlo cercados por dos carreteras. Una asfaltada que une Arquillo con el pueblo de Yarabamba y otra afirmada por donde pasan camiones que extraen material de construcción”, afirmó Contreras, quien lleva años con la investigación de la primera civilización en Arequipa.

ZONAS

Resalta que la zona es conocida como Chevarría y La Banda. En un pequeño cerro, se pueden encontrar más de 10 litomaquetas, algunas a medio elaborar y otras terminadas, que imitan el sistema de andenería con canales y reservorios.

“Alrededor existen abrigos, pequeñas cuevas que servían de refugio y que aún algunos animales que viven por esta zona, como zorros, utilizan como morada”, apuntó.

Una peculiaridad de estas litomaquetas es que apuntan al Misti, que era el apu que adoraban los Linares Málaga, que nació en Yarabamba, señalaba que estos restos arqueológicos podían ser utilizados como recursos turísticos y que era necesario estudiarlos para conocer la prehistoria de Arequipa, trabajo que él avanzó considerablemente, pero que aún necesita ser terminado.