El Ministerio de Cultura determinó la protección provisional del sitio arqueológico El Pino, sectores 1, 2, 3, 4 y 5, ubicado en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, en Arequipa, por el plazo de dos años. La medida fue oficializada este domingo 29 de marzo mediante la Resolución Directorial N.° 000057-2026-DGPA-VMPCIC/MC, publicada en el diario oficial El Peruano.

La protección se fundamenta en la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble. Además, en el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y factores naturales.

La resolución agrega que las evidencias arqueológicas que conforman el sitio arqueológico El Pino, sectores 1, 2, 3, 4, 5, vienen sufriendo un deterioro constante, ya sea por causas naturales (erosión de espacios culturales producto del interperismo y las lluvias) y antrópicas, que comprenden acciones ilícitas como el waqueo, la excavación y remoción de suelos para la apertura de trochas carrozables y el crecimiento demográfico.

Refiere que, para la protección de este espacio, se considera el cese de la afectación y la señalización que indique la condición cultural correspondiente a esta zona, salvaguardando de este modo el Patrimonio Cultural de la Nación. Así también, acciones que deberán ser previamente evaluadas y ejecutadas por el área competente con la finalidad de la conservación y protección.

Asimismo, se dispuso comunicar a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal la emisión de la determinación de la protección provisional para el inicio de las acciones de identificación, declaración y delimitación definitiva de los bienes inmuebles prehispánicos.