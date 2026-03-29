La PROMPERÚ lanzó una campaña de promoción turística para incentivar los viajes durante los feriados de Semana Santa, ofreciendo más de 280 paquetes turísticos en las 25 regiones del país.

Las ofertas están disponibles a través de la plataforma digital Y tú qué planes, donde los usuarios pueden acceder a promociones diseñadas para distintos presupuestos y estilos de viaje.

La iniciativa forma parte de una estrategia para dinamizar el turismo interno durante uno de los feriados largos con mayor movimiento de viajeros en el país.

Descuentos de hasta 33% en paquetes turísticos

Según informó PROMPERÚ, alrededor de 40 paquetes turísticos cuentan con promociones especiales por Semana Santa, con descuentos que van desde el 10% hasta el 33%.

Entre las opciones destacadas disponibles en la plataforma figuran:

Full day en Ica desde S/ 135

desde 3 días y 2 noches en Cajamarca desde S/ 381

desde Experiencias turísticas en Áncash desde S/ 335

desde Recorridos en La Libertad desde S/ 150

desde Programas de 4 días y 3 noches en Arequipa desde S/ 791

Estas promociones están orientadas principalmente a viajes cortos, que suelen ser los más demandados durante esta temporada.

Se espera movilización de casi 1,9 millones de viajeros

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), cerca de 1,9 millones de personas se movilizarían a nivel nacional durante los feriados de Semana Santa.

Como parte de la campaña, PROMPERÚ también promueve destinos que destacan por sus celebraciones religiosas y culturales, entre ellos:

Ayacucho

Junín

San Martín

Moquegua

Cusco

Lima

Áncash

Estas regiones ofrecen experiencias vinculadas a la fe, la cultura y la gastronomía tradicional.

IPERÚ brindará orientación a los viajeros

Durante la temporada de Semana Santa, el servicio gratuito IPERÚ brindará orientación y asistencia a los viajeros con el objetivo de facilitar experiencias seguras.

Este servicio cuenta con:

47 puntos de atención presencial

Presencia en más de 20 regiones del país

Atención las 24 horas del día durante todo el año

Los usuarios también podrán comunicarse mediante la central telefónica (01) 574 8000 o el WhatsApp (+51) 944 492 314 para recibir información turística y recomendaciones.