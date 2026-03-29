Arequipa conmemoró los 90 años del natalicio del escritor Mario Vargas Llosa con una ceremonia central en la Biblioteca Regional que lleva su nombre, en el marco de sus 15 años de funcionamiento. El acto reunió a autoridades, gestores culturales y ciudadanos, quienes destacaron el impacto del Nobel arequipeño en la literatura universal y su aporte a la identidad cultural de la región.

El evento puso en valor el acervo de la biblioteca, conformado por más de 22 mil libros donados por el propio autor, además de documentos, objetos personales y reconocimientos. Este patrimonio se ha fortalecido con nuevas donaciones.

Durante la ceremonia, el subgerente de Cultura, Alfredo Herrera Flores, resaltó la recuperación institucional del recinto y el incremento en la demanda de servicios, evidenciado en la emisión de más de 600 carnés de nuevos lectores en lo que va del año. También anunció el avance en los procesos de digitalización del archivo fotográfico y de la biblioteca personal del Nobel, con miras a ampliar el acceso a nivel global.

Asimismo, se incorporaron más de 25 ejemplares de la colección “Cultura y Tesoros del Perú” del Banco de Crédito del Perú y se presentó el libro “Pluma del Nobel”, que resalta la figura del autor y la riqueza cultural de Arequipa. La jornada concluyó cantando “La Benita” y el corte de un pastel temático inspirado en sus obras.