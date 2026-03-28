Mediante la Resolución Ministerial N.° 121-2026-MINEM/DM, el Ministerio de Energía y Minas declaró de interés nacional la ejecución del Proyecto Minero “Tía María” de la empresa Southern Peru Copper Corporation, sucursal del Perú ubicada en los distritos de Cocachacra, Mejía y Dean Valdivia, provincia de Islay.

El proyecto se desarrollará en 34 concesiones mineras, con un plazo de ejecución de 22 años. Además, busca la generación de empleo directo e indirecto, la dinamización de la economía en general, el incremento de la recaudación de diversos impuestos a favor del Estado, la generación de mayores divisas, entre otros.

También refiere que la propuesta de reserva de predios del Estado necesarios para el desarrollo del referido proyecto minero se establece por un plazo de 4 años de vigencia.

La declaratoria permite a la empresa adquirir mediante compraventa directa un área de 2002.5089 hectáreas, las cuales se encuentran comprendidas dentro de once predios del Estado de conformidad con los planos y partidas registrales presentadas por la empresa.

Asimismo, aclara que la declaratoria no constituye una autorización para el inicio de actividades mineras, siendo obligación del titular obtener todas las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes. El incumplimiento de las normas aplicables dará lugar a procedimientos administrativos sancionadores, además de las responsabilidades penales y civiles que correspondan.