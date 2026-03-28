El fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la restitución de más de 10 mil becas para Pronabec y una revisión a la creación de 21 universidades a nivel nacional en los últimos 5 años fueron los principales puntos que se abordaron en el evento “Brújula Electoral” realizado en la Universidad Católica San Pablo con participación de candidatos al Congreso bicameral por Arequipa.

Los candidatos a la Cámara de Diputados presentes coincidieron en que la función de garantizar la calidad educativa de la Sunedu fue mellada por intereses políticos, por lo que resulta necesario fortalecerla, para lo cual la propuesta unánime es la de elegir bajo concurso público a los miembros del directorio del Consejo Directivo.

PROPUESTAS

Durante su intervención, Marleny Arminta de Ahora Nación señaló que es necesario derogar las modificaciones a la Sunedu hechas por el actual Congreso, entre ellas la ley que modificó la composición del Consejo Directivo y que incluyó como miembros a representantes de las universidades públicas y privadas.

En el turno de Christian Aranda, de Renovación Popular, explicó que la Sunedu perdió peso durante la conformación del directorio. “Estamos proponiendo hacer una reforma del sistema; tiene que reconformarse mediante concurso público que debe ser auditado por una entidad internacional”, expresó.

El siguiente en tomar la palabra fue Juan Carlos Banich de Avanza País, quien señaló que la Sunedu fue creada para supervisar la calidad educativa y, entre las reformas que plantea, está potenciar la experiencia de gestión e investigación en las universidades y recuperar la independencia técnica de la Sunedu.

Guido del Carpio de Somos Perú fue el siguiente en intervenir, expresando que los partidos políticos impusieron sus intereses personales, modificando las leyes a su favor. “Hoy por hoy la Sunedu está politizada por las fuerzas políticas de este congreso. Tenemos que fortalecerla (a la Sunedu) incluyendo en la Ley 31520 a los colegios profesionales, para que propongan a los candidatos que serán parte del Consejo Directivo”, argumentó.

El último de los candidatos en dar sus propuestas fue Manuel Delgado de Perú Primero. Comentó que en estos últimos años se le arrebató el poder de fiscalización a la Sunedu, por lo que resulta necesario conformar un Consejo Directivo en base a la meritocracia, la cual fue mellada con la inserción de rectores de universidades.

CALIDAD

A la pregunta sobre su labor frente a la creación de 21 universidades en los últimos 5 años, Marleny Arminta señaló directamente al actual Congreso por permitir que en Arequipa se crearan 4 universidades sin presupuesto. Respecto a Pronabec, propuso una reingeniería del programa para que no esté sujeto a las decisiones del Congreso en cuanto a materia presupuestal.

Por su parte, Juan Carlos Banich lamentó la reducción de presupuesto y becas, recordando la reducción de presupuesto, destacando que estas permiten que los estudiantes ingresen a universidades de mejor nivel.

En el caso de Christian Aranda, señaló que la creación de más universidades se trata de un despilfarro de dinero, pese a que uno de los gestores de estas es Esdras Medina, actual candidato por su misma agrupación política. “Vamos a presentar un proyecto para detener por 5 años la creación de universidades”, señaló.

De otro lado, Guido del Carpio propuso que los estudiantes con talento devuelvan y tengan oportunidades para trabajar en el aparato estatal.

En su turno, Manuel Delgado señaló que desde el Parlamento se puede brindar, mediante ley, mayor presupuesto a Pronabec. Asimismo, añadió que el Perú necesita que la universidad pública llegue a los jóvenes, pero acompañada de partidas presupuestales.

DEBATE EN UNIVERSIDADES

El analista político Carlos Timaná destacó la realización de estos debates en los campus universitarios, dado que representan a más de 2 millones de votantes en este proceso electoral. “Es muy importante que los jóvenes aprovechen este tipo de espacios y también se informen lo más que puedan”, señaló, recomendando leer sobre las hojas de vida de los candidatos.