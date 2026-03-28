El candidato presidencial Rafael López Aliaga cuestionó el desempeño de Petroperú, al señalar que la empresa estatal viene generando pérdidas económicas para el país. En ese sentido, propuso que su administración esté a cargo de técnicos especializados, con el objetivo de mejorar su eficiencia y sostenibilidad.

El líder de Renovación Popular reafirmó además su planteamiento de reducir el tamaño del Estado mediante la eliminación de ministerios, con el fin de recortar gastos en planillas y lo que denominó “estructuras burocráticas sobredimensionadas”.

Durante su visita a Arequipa, donde encabezó un mitin junto a sus candidatos al Congreso, López Aliaga también lanzó críticas contra su contendor Alfonso López Chau, al cuestionar su pasado y exigir explicaciones sobre presuntos hechos ocurridos en la década de 1970.

El candidato anunció que continuará con su agenda política en la región, incluyendo actividades programadas para el 28 de marzo, en las que también abordará temas relacionados con el manejo del presupuesto público y el rol de los asesores en la administración estatal.

Manolo Rojas

Desde Arequipa, el candidato por presidencial por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la muerte de Manolo Rojas, y en plena conferencia de prensa, pidió un minuto de silencio por el comediante.

“Gracias por todo, por darnos alegría a todas las familias peruanas, que viva el Perú”, fueron las palabras del candidato al término de su jornada política en la ciudad de Arequipa.