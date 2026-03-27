En una ceremonia realizada en Lima, el rector de la Universidad Católica de Santa María, Jorge Luis Cáceres Arce, asumió la presidencia de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) para el periodo 2026–2028. Su designación marca el inicio de una nueva etapa orientada al fortalecimiento del sistema universitario nacional.

El acto protocolar incluyó la juramentación del nuevo Consejo Directivo, conformado por autoridades académicas de distintas casas de estudio del país. La vicepresidencia estará a cargo de la rectora de la Universidad Nacional del Santa, América Odar, mientras que el equipo se completa con representantes de universidades públicas y privadas.

Durante la ceremonia, que reunió a diversas autoridades del ámbito educativo, se destacó la relevancia de esta gestión como una oportunidad para impulsar mejoras en la calidad de la educación superior. Asimismo, se subrayó la necesidad de consolidar a la ASUP como un espacio clave de articulación entre universidades.

En su discurso, Cáceres Arce planteó como eje central la defensa de la autonomía universitaria, considerándola fundamental para el desarrollo académico y la formación crítica de los estudiantes. También enfatizó la importancia de fortalecer la calidad educativa mediante el uso de tecnologías y entornos virtuales que respondan a los retos actuales.

El nuevo presidente de la ASUP señaló además que buscará reforzar la relación institucional con entidades del Estado y promover la cooperación entre universidades. Su gestión apunta a consolidar un sistema universitario más competitivo, con mayor investigación conjunta y movilidad académica, en beneficio de la comunidad estudiantil del país.

VIDEO RECOMENDADO