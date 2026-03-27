Después de más de tres décadas sin identidad legal, Naty, una joven de 32 años natural de Puno, se inscribió ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por primera vez para tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El caso se concretó durante la feria “Justicia para Todos”, realizada en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, en Arequipa, donde diversas instituciones se trasladaron para prestar los servicios legales a poblaciones vulnerables. Allí, Naty accedió a una inscripción extemporánea ante el RENIEC, paso clave para obtener su documento de identidad.

La joven que en tres décadas tuvo dificultades para su desarrollo personal, contará con su DNI electrónico en aproximadamente un mes. No contar con el DNI, la limitó a acceder a los servicios básicos como la educación, pero su esfuerzo le permitió aprender a leer y escribir.

Por la falta de documento, también tuvo dificultades para acceder a los servicios de salud, trabajo, vivienda, entre otros.

Así como Naty, decenas de personas realizaron trámites legales y absolvieron sus dudas en la feria itinerante organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y el RENIEC.

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