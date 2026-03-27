En esta nueva edición de “Cara a Cara” con Correo, no invitamos a un candidato, sino a un representante de la ONPE para que explique cómo se debe votar en la “megacédula” de 42 centímetros de ancho con 44 cm de largo y con más de 30 partidos políticos, un verdadero reto para elegir a nuestras futuras autoridades.

En efecto, el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de José Luis Bustamante y Rivero, Libio Huaire Posadas, visitó el set de Correo para explicar de este deber cívico, desde un votante y un miembro de mesa.

MANUAL PARA EMITIR VOTO VÁLIDO

Para el 12 de abril los ciudadanos elegirán a presidente, senador nacional, senador regional, diputado regional y miembro del Parlamento Andino. Para ello, en esta ocasión los locales de votación estarán abiertos desde las 7:00 hasta las 17:00 horas, así que no hay excusa para no emitir el voto.

Los ciudadanos podrán optar por el “voto en línea”, marcando el símbolo de un solo partido en las cinco columnas, o el “voto cruzado”, que permite elegir a un partido para la presidencia y a otros distintos para las cámaras legislativas. Huaire advirtió que, si un elector marca dos símbolos diferentes dentro de una misma columna (por ejemplo, para presidente), ese voto específico se anulará, pero el resto de sus elecciones en las otras columnas permanecerán válidas.

Para el caso de senadores y diputados, vuelve a cobrar protagonismo el voto preferencial. El elector podrá escribir hasta dos números dentro de los recuadros correspondientes si desea apoyar a candidatos específicos. Sin embargo, se debe tener especial cuidado con la caligrafía: si un número se sale del recuadro o no es legible, el beneficio para el candidato podría anularse, quedando el voto solo para el partido.

Recordó a la población un cambio administrativo importante: para este 2026 se ha eliminado el uso de hologramas en el DNI. Una vez emitido el voto, el ciudadano solo deberá verificar que se le devuelva su documento sin necesidad de pegatinas adicionales, ya que el control será digital y a través del padrón de firmas.

Para el caso de Parlamento Andino se puede colocar uno o dos números en las casillas asignadas.

“Todas las cédulas deben tener la firma del presidente en la parte de atrás, sino la tiene, el votante debe exigir que el presidente de mesa la firme, sino, no será válido, terminado el voto, solo deberá doblarlo en dos y depositarlo en la ánfora autorizada”, agregó.

OBLIGACIONES, MULTAS E INCENTIVOS

Un aspecto crítico que preocupa a las autoridades es la instalación temprana de las mesas. El jefe de la ODPE fue enfático al recordar que los nueve ciudadanos sorteados para cada mesa (incluyendo suplentes) tienen el deber cívico de presentarse a las 6:00 horas en su local de votación. El incentivo para cumplir con esta labor ha sido actualizado a 165 soles (el 3% de la UIT), monto que será entregado exclusivamente a quienes asuman el cargo el día de la jornada, incluso si son electores de la fila que deben cubrir vacíos de última hora.

Por otro lado, el costo de la omisión es elevado. Los miembros de mesa que no asistan o se nieguen a conformar la mesa enfrentarán una multa de 275 soles, equivalente al 5% de la UIT. A diferencia de las multas electorales comunes, que varían según el nivel de pobreza del distrito, la sanción para los miembros de mesa es única y obligatoria para todos.

Para evitar contratiempos, la ODPE ha programado dos grandes jornadas de capacitación nacional los domingos 29 de marzo y 5 de abril, donde se practicará el manejo del material electoral y el llenado de las actas de sufragio.

Averigue si fue seleccionado como miembro de mesa a través de la página web de la ONPE. Asimismo, conozca su local de votación.