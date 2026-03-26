A menos de tres semanas de las elecciones generales del 12 de abril, la mayoría de los más de 11 mil miembros de mesa sorteados en Arequipa aún no recogió su credencial ni ha recibió la capacitación para cumplir sus funciones.

Según la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa, solo el 24% de los designados recogió su credencial y apenas el 18% se capacitó.

Ante esta situación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará jornadas de capacitación los días 29 de marzo y 5 de abril en diversos locales de votación a nivel nacional y en Arequipa se consideró algunos locales como las instituciones educativas Independencia Americana, G.U.E. Mariano Melgar Valdivieso y N.º 40163 Benigno Ballón Farfán. Conozca aquí los locales de capacitación.

Los miembros de mesa, independientemente de la región donde ejerzan funciones, podrán asistir a cualquiera de estos locales entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. Durante estas jornadas, recibirán instrucciones sobre la instalación de mesas, el proceso de votación y el escrutinio de votos.

Asimismo, la capacitación se ofrece de manera presencial en las oficinas de la ODPE en siete distritos de Arequipa y de forma virtual a través de la plataforma ONPEduca, donde también se dispone de material educativo.

CONOZCA SI ES MIEMBRO DE MESA Y EL PAGO QUE RECIBIRÁ

El día de las elecciones, el 12 de abril, titulares y suplentes deberán presentarse a las 6:00 a. m.; de lo contrario, podrían recibir una multa de S/275. Los miembros de mesa recibirán refrigerios, una compensación de S/165 y, si se capacitaron previamente, un día de descanso remunerado.

Para verificar si fue seleccionado como miembro de mesa ingrese a la página web de la ONPE y también puede descargar su credencial.

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