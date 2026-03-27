De los más de 23 mil predios rurales involucrados en el proyecto de catastro y titulación de la Gerencia Regional de Agricultura, solo 800 llegaron hasta la etapa de registros ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), pese a que el certificado como tal se les otorgó a 6 mil agricultores, según indicó Helard Nina, gerente regional de Agricultura.

“Lo que nosotros damos son certificados catastrales (…) Ahora mismo tenemos un promedio de 6 mil predios, en esta semana se deben estar formalizando unos 3 mil más y estaremos llegando a unos 9 mil”, refirió el funcionario, quien señaló que los propietarios del terreno, en este caso agricultores, deben iniciar el proceso de formalización.

Aunque Nina señaló que la inscripción ante Registros Públicos no es una obligación, precisó que es necesario que esta escritura sea respaldada por la Sunarp como seguridad jurídica. En casos de emergencia se requiere el título registrado en la Sunarp para acceder al seguro agrario, créditos y programas del Estado.

Por su parte, Orlando Huanqui, presidente de la Junta Regional de Usuarios de Arequipa, indicó que la titulación es un tema complicado debido a que entre los propios herederos existen conflictos.

“Hay un poco de falta de información, un poco de desconocimiento de los agricultores. Hemos pedido que se hagan mesas para indicar al agricultor cual es el procedimiento que deben hacer porque a veces Registros Públicos presenta inconvenientes”, manifestó sobre la última fase para la titulación.

Ocoña (Camaná) será el distrito donde se harán labores de campo para el catastro y posterior a ello será Yarabamba.

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