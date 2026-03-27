Gestión de Rohel Sánchez no pudo construir sedes gerenciales de Producción y Ambiente

Un local más sin lograr. El proyecto para la construcción de una sede para las gerencias regionales de la Producción y Ambiental quedará en manos de la próxima gestión del Gobierno Regional de Arequipa, pese a que desde el 2024 se menciona la obra, recién en octubre del 2025 se declaró viable, siendo registrado posteriormente en el Invierte.pe.

José Morales Charca, gerente regional de la Producción, detalló que el proyecto se encuentra a nivel de perfil y su ejecución demandaría 1 año, sin embargo, el mayor reto es gestionar el presupuesto para que se ejecute en un terreno propiedad de la Región ubicado en el Parque Industrial.

“Este es nuestro último año, cumplimos con dejar el plan de inversión viable, habrá que pugnar para que en el presupuesto se considere para el año 2027, esa va a ser nuestra labor”, señaló tras cumplir unas actividades en el “Expo Calzado Arequipeño”.

MUDANZA POR CUMPLIMIENTO DE ALQUILER

En febrero, la Gerencia Regional de la Producción cambió de sede debido al término del contrato de arrendamiento de un local ubicado en la avenida Arequipa, en Alto Selva Alegre.

Morales Charca señaló que mensualmente se pagaba un alquiler de S/ 8,000, sin embargo, la arrendataria decidió incrementar el precio hasta los S/ 9,500, siendo este monto inaccesible para la Región, dadas las políticas de austeridad anunciadas a inicios de año.

Por este motivo, la nueva sede se trasladó hasta la urbanización La Marina, en Cayma, en un local de dos casas perteneciente a Autodema, “ahí está instalada la Subgerencia de Pesquería, la Subgerencia de Industria y Mypes, la propia gerencia regional”, señaló.

El funcionario precisó que este local se les entregó mediante un convenio de afectación en uso, hasta que la nueva sede este construida.

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