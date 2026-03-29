Tanto el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) como los gobiernos locales registran altos niveles de desaprobación ciudadana. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en su informe sobre percepción ciudadana de la gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones durante el último semestre de 2025, el Gore Arequipa supera el 70% de desaprobación, mientras que los gobiernos locales provinciales y distritales sobrepasan el 50%.

AREQUIPEÑOS INCONFORMES

El informe ofrece un termómetro de la confianza y la valoración de los niveles de gobierno. En el caso de Arequipa, se reveló que apenas el 17,5 % de la población califica como “buena” o “muy buena” la gestión del Gobierno Regional, mientras que el 71,8 % la considera “mala” o “muy mala”.

Esto sitúa al GRA en el octavo lugar en el ranking de desaprobación regional (considerando los 26 departamentos más la Provincia Constitucional del Callao). Sin embargo, si se observa el grupo de los más críticos, comparte el podio con regiones como Piura, Áncash y Lima Metropolitana, y supera ampliamente el promedio nacional de desaprobación regional, que alcanza el 68,9 %.

En cuanto a los gobiernos locales, el informe señala que la desaprobación alcanza el 58,3 %, una cifra elevada, aunque menor en comparación con la registrada por el gobierno regional. En esa línea, el 36,7 % de los arequipeños califica como buena o muy buena la gestión de sus municipalidades provinciales y distritales, lo que posiciona a Arequipa como la segunda región con mejor evaluación en este nivel, solo por detrás de Moquegua (37,2 %).

Respecto a la percepción sobre el Gobierno Central, el informe revela que Arequipa registra un 81,9 % de evaluación negativa; es decir, ocho de cada diez arequipeños califican su gestión como mala o muy mala. En este contexto, Arequipa se consolida como una de las regiones con mayor descontento social en el país, al ubicarse en el quinto lugar a nivel nacional entre los departamentos con peor percepción hacia el Gobierno, por detrás de Ica, Junín y Pasco. Este resultado supera el promedio nacional de desaprobación, que se sitúa en 78,1 %.

DESAPROBACIÓN DE LA POBLACIÓN

La desaprobación también alcanza a las instituciones. A nivel nacional, los partidos políticos se ubican en el último puesto de confianza con apenas un 2,6 %, lo que significa que el 94,4 % de la población los rechaza abiertamente. No menos crítica es la situación del Congreso de la República, pues el Legislativo acumula un 93,5 % de desconfianza ciudadana, frente a un escaso 3,5 % de confianza. Según el análisis del reporte, el rechazo hacia el Parlamento es 27 veces superior a su respaldo, siendo la institución pública con peor imagen del aparato estatal.

El pesimismo alcanza también a los entes encargados de impartir justicia; la Policía Nacional del Perú alcanza un 84,6 % de rechazo frente a un 13,4 % de respaldo.

Por su parte, el Poder Judicial no logra revertir su crisis de imagen, registrando un 83,5 % de desconfianza y apenas un 10,9 % de confianza. Asimismo, el Ministerio Público tiene un nivel de desconfianza del 79,8 % respecto a un 9,5 % de confianza.

SISTEMA ELECTORAL NO SE SALVA

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE muestran niveles de rechazo del 80,1 % y 77,9 %, respectivamente. Sus niveles de confianza son de 11,5 % y 14,7 %, evidenciando una crisis en los procesos democráticos. Incluso las entidades técnicas y de fiscalización muestran un saldo negativo.

En el caso de la Contraloría General de la República, se observa un 75,9 % de desconfianza frente a un 9,2 % de confianza; la Procuraduría Anticorrupción.