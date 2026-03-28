Basilio Solís Huamani, regidor de la Municipalidad Provincial de Camaná (MPC), podría ser vacado tras un reciente informe de la Contraloría en el que se detectó que la empresa “Inversiones Grupo Solis H. E.I.R.L., de propiedad del regidor, recibió pagos de la comuna provincial, a través de comedores populares, para la adquisición de productos alimenticios entre enero y junio del 2025.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 001-2026-2-0354, “la Bodega de Don Basilio”, ubicada en el Mercado Central de Camaná, recibió un pago total de S/ 14,362.20 a través de más de 10 comedores populares que recibieron dicho presupuesto como parte del subsidio otorgado a la MPC para el Programa de Complementación Alimentaria.

Estos pagos efectuados en tres periodos distintos, enero-febrero (S/ 4,629.20), marzo-abril (5,225.30) y mayo-junio (4507.70) fueron incluso aprobados sin observación alguna por la Gerencia de Promoción del Desarrollo Humano y Social ni la Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana de la MPC.

Lo que agrava más la situación del concejal es que en el 2025 presidía la Comisión de Licencias, Espectáculos, Vaso de Leche, Clubes de Madre, Comedores Populares y Seguridad Ciudadana, advirtiéndose un mayor conflicto de intereses.

Debido a estas irregularidades expuestas por la Contraloría, el ciudadano Ilario Guillermo Rivas Macuado presentó el 26 de marzo una solicitud de vacancia en contra de Solis Huamani, dado que no solo se trataría de una contratación indebida, sino también de un presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Esta solicitud se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, que elevará el pedido a la comuna provincial para que se convoque a una sesión extraordinaria para abordar este pedido.