Personal policial detuvo esta mañana a un ciudadano extranjero en pleno corazón del Cercado de Arequipa, por alterar el orden público, siendo que esta persona registra antecedentes por portar armas blancas.

La detención se realizó en la Plaza de Armas de Arequipa, hasta donde personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa acudió para intervenir al ciudadano.

Posteriormente, el personal de la Unidad de Emergencias de la Policía Nacional acudió al lugar para proceder a su detención y traslado a la dependencia policial. Debido a los antecedentes que registra, será puesto a disposición de Seguridad del Estado y Migraciones para determinar su situación migratoria y posterior expulsión.

Cabe señalar que hace una semana el extranjero fue detenido por portar armas blancas también en el Centro de Arequipa; no obstante, fue liberado al cumplirse el plazo límite de detención.

Testigos indicaron que el detenido amenazaba y atacaba constantemente a los peatones que transitaban por la plaza de Armas y las calles aledañas.