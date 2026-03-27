David, el niño de apenas cuatro años que ingirió veneno para moscas por accidente, empieza a mostrar signos de recuperación mientras permanece internado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.

El menor, ingresó al hospital la mañana del miércoles en estado crítico. Llegó con dificultad respiratoria y abundante secreción mucosa que obligó a los médicos a actuar de inmediato por la ingesta del veneno que consumió por accidente, mientras su cuidadora hacía el desayuno. “Comenzó a desaturar, por lo que tuvimos que intubarlo”, explicó el jefe de Emergencia, José Tanco. Desde entonces, el pequeño permanece con soporte respiratorio y bajo vigilancia médica.

La evolución de David es favorable. El especialista explicó que presenta ahora un patrón respiratorio más estable. “Está evolucionando bien”, señaló el médico, quien además adelantó que se le realizará una tomografía para evaluar su condición neurológica. Dependiendo del resultado se evaluará la posibilidad de retirarle el tubo de respiración en las próximas horas. El tiempo de su permanencia en el hospital dependerá de su evolución.

Cabe precisar que, David es un niño de nacionalidad colombiana que fue abandonado por su madre en la vivienda de una familia que los acogió tras ingresar al país de manera ilegal. Verónica Miranda es el nombre de la madre biológica, quien dejó a su hijo en Arequipa bajo el cuidado de terceros para viajar a Chile, en busca de mejores ingresos económicos.

La familia que cuida al menor se encargó de buscarla y la habría ubicado en la ciudad de Santiago, sin embargo, esperan que la mujer llegue al país para cuidar de su hijo.

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