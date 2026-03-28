Rubén Pacheco Rojas, de 66 años, fue sentenciado a 10 años de prisión por el Juzgado Especializado en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por intentar matar con un cuchillo a su expareja, Shirley Y.C. (35), al interior de la vivienda que compartían en el Cercado de Arequipa.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, el ataque se produjo el 17 de octubre de 2024. Aquella noche, durante la discusión motivada por los reclamos del varón hacia su pareja por haberla visto conversando con otro hombre, el ahora sentenciado cogió un cuchillo de la cocina con el que la hirió en diferentes partes del cuerpo.

VIOLENTO

Rubén Pacheco tuvo la intención de que su expareja falleciera, ya que tras atacarla cerró la puerta de la vivienda con seguro para que nadie pudiera ingresar; afortunadamente, los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos, quienes lograron socorrerla y evacuarla al hospital Goyeneche con el apoyo del personal de serenazgo de la comuna provincial de Arequipa.

Fueron los serenos y efectivos de la comisaría de Palacio Viejo quienes también lograron intervenir al feminicida cuando pretendía marcharse. “Ojalá que se muera porque la he encontrado con otro hombre en la Plaza de Armas. “Así no es”, dijo al momento de ser detenido y agregó que no tenía miedo de estar en el penal, ya que estuvo internado antes durante 17 años por el delito de robo agravado.