Los estudiantes de diferentes universidades de Arequipa, protestaron esta tarde en la Plaza de Armas para exigir que las empresas del Sistema Integrado de Transportes (SIT) respeten el pasaje universitario, equivalente al 50% de la tarifa única.

Tras el incremento del pasaje de transporte urbano en Arequipa de S/1.00 a S/1.30, el estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), David Calisaya, señaló que los universitarios deberían pagar S/0.70, sin embargo, los transportistas no aceptan este monto y en algunos casos terminan agrediendo verbalmente a los alumnos.

Los jóvenes solicitaron que la Municipalidad Provincial garantice el cumplimiento del medio pasaje, tal como lo estipulan las dos leyes 26271 y 30220. Sin embargo, a diferencia de otras regiones del país, el medio psaje no se respetó en Arequipa hace más de 20 años.

La gerente de Transportes de la comuna provincial, Milagros Chirinos, refiriéndose precisamente a ambas normas, señaló que la municipalidad no puede aprobar normas adicionales, considerando que las leyes son de cumplimiento nacional.

El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, indicó que se contratarán más inspectores para la fiscalización y exigir que los transportistas cumplan el pasaje escolar de S/0.50 y el universitario a S/0.70.

VIDEO RECOMENDADO



