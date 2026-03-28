La ejecución de los saldos de obra de los centros de salud de Chala (Caravelí) y Cotahuasi (La Unión) se retrasa una vez más; por tercera ocasión en el mes, la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Arequipa modificó el cronograma para la contratación de la empresa a cargo.

CAMBIOS

En el caso del establecimiento de Chala , la convocatoria se realizó el 4 de marzo. El primer cronograma fijó como fecha para el otorgamiento de la buena pro el 16 de este mes; sin embargo, este plazo se amplió en un primer momento hasta el 23 de marzo.

No obstante, esta semana se cambió nuevamente la fecha, estableciendo la buena pro para el 31 de marzo. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de calificación y evaluación de propuestas, luego de las observaciones hechas por una empresa en cuanto a la experiencia del personal clave.

Cabe señalar que en un primer momento las bases establecían como requisito obligatorio un personal clave conformado por especialistas en arquitectura, en estructuras, en instalaciones sanitarias, en instalaciones eléctricas, en instalaciones mecánicas, en comunicaciones, en equipamiento hospitalario, en gestión y manejo ambiental, en seguridad, evacuación y riesgo, los mismos que debían acreditar una experiencia de 24 meses; sin embargo, para la integración de bases, estos especialistas pasaron a ser considerados como personal no clave, exigiendo una acreditación de 12 meses.

De otro lado, en referencia al centro de salud de Cotahuasi , la convocatoria del proceso de licitación se hizo el 3 de marzo y la buena pro se debió otorgar en la primera quincena; sin embargo, se modificó el calendario para que la buena pro se diera el 23 de este mes, plazo que hasta la tarde del viernes no se modificaba.

A diferencia de Chala, los diversos especialistas mencionados anteriormente figuran como personal clave y se exige una acreditación de una experiencia de 24 meses.