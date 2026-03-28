La Municipalidad Provincial de Arequipa entregó este viernes un paquete de obras viales que comprende la renovación de las avenidas Juan de la Torre, Álvarez Thomas y la urbanización Vivanco. La inversión total supera los S/ 5.6 millones, con el objetivo de optimizar la movilidad en sectores estratégicos de la ciudad.

En la avenida Juan de la Torre se invirtieron S/ 2 millones 451 mil para renovar 11,196.88 metros cuadrados de pavimento asfáltico de 6.5 pulgadas, en un plazo de 60 días. Esta vía conecta el cono norte y el cono sur, soportando un flujo aproximado de 2 mil vehículos por hora y beneficiando diariamente a cerca de 100,000 personas.

Por su parte, la avenida Álvarez Thomas recibió una inversión de S/ 1,898,076.29, destinada al mantenimiento de 8,854.77 metros cuadrados con asfalto en caliente. Los trabajos se desarrollaron en 45 días, mejorando la circulación de hasta 1,700 vehículos por hora y favoreciendo a más de 50,000 ciudadanos cada día.

En la urbanización Vivanco se ejecutó el mejoramiento del pavimento de adoquín de alto tránsito en 2,247 metros cuadrados, con una inversión de S/ 1,310,944.26. Además, se instalaron señalización horizontal y vertical, beneficiando de manera directa a cerca de 500 vecinos en un plazo de 120 días.

PROYECCIÓN

Con estas intervenciones, se busca reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y elevar la calidad del transporte urbano en el Cercado y zonas aledañas. La finalización de las obras consolida un avance importante en la infraestructura vial de la ciudad.

En paralelo, se presentó la nueva ruta turística “San Lázaro 360°”, un recorrido de dos horas que integra atractivos emblemáticos como Mundo Alpaca, la Iglesia de San Lázaro, el pasaje Ripacha, Molino Blanco y el Campo de Girasoles.

La ruta se implementará con apoyo de asociaciones de guías oficiales y gremios del turismo, reforzada con estrategias de promoción y alianzas con operadores e influenciadores. La meta es dinamizar la economía local y diversificar la oferta turística, conectando patrimonio, naturaleza y vida urbana en un solo circuito.