En el marco de sus propuestas en materia de seguridad ciudadana, el candidato presidencial George Forsyth presentó un conjunto de medidas basadas en el uso de tecnología para enfrentar la delincuencia y la corrupción en el país. Entre ellas destacan la implementación de inteligencia artificial, el uso obligatorio de cámaras corporales para la Policía y la digitalización total del Estado.

Durante su intervención, Forsyth aseguró que la tecnología permitirá identificar delincuentes en tiempo real y reducir los niveles de criminalidad.

Asimismo, planteó que todos los efectivos policiales utilicen cámaras corporales de manera permanente, con el objetivo de supervisar su actuación y detectar posibles actos de corrupción.

El candidato también propuso digitalizar los procesos estatales para evitar la manipulación de documentos y mejorar la transparencia en la gestión pública. Según indicó, estas medidas permitirían detectar irregularidades en cuestión de segundos y facilitar la sanción de funcionarios corruptos.

En el caso de las cámaras corporales, su aplicación a nivel nacional implicaría cubrir a más de cien mil efectivos policiales, lo que demandaría inversión en equipos, almacenamiento de información y mantenimiento. De igual forma, la implementación de inteligencia artificial en seguridad requiere bases de datos integradas y sistemas interoperables, aspectos que actualmente presentan limitaciones en el Estado peruano.