Tres candidatos a la presidencia de la República decidieron pisar suelo arequipeño este sábado 28 de marzo como parte de su campaña de cara a las Elecciones Generales 2026, en busca de captar el voto en la segunda región más poblada del país.

Mientras algunos ya llegaron en las primeras horas de la mañana, otros arribarán al mediodía con agendas que incluyen recorridos por distintos distritos de la Ciudad Blanca.

Se trata de George Forsyth, candidato por Somos Perú, quien llegó esta mañana al Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. Entre sus primeras declaraciones, destacó el proyecto Majes Siguas, la construcción de hospitales y la prevención en cuanto a emergencias. Ofrecerá una conferencia de prensa y entre sus visitas está la del Cono Norte.

Alfonso López Chau, de Ahora Nación, arriba al mediodía y tiene previsto visitar el sector de Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado, y posteriormente Cayma.

Asimismo, el candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, también llegará a Arequipa y sí brindará una conferencia de prensa.