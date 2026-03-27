El candidato a la presidencia del Perú por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cerró su campaña electoral en Tacna con un mitín a inmediaciones de la Plaza Zela. Enfatizó como uno de sus principales anuncios la reducción de 18 a 6 las carteras ministeriales a fin de disminuir el gasto para el erario nacional.

“El Estado está sobrepoblado de gente vaga, muchos ministerios y mucha gente que cobra sin trabajar, a eso vamos a dedicarnos, para que sobre plata para seguridad ciudadana, para el agua, para las tres comidas en cada colegio”, aseguró el candidato.

Único con plan detallado

Indicó que es el único que ha plasmado por escrito su plan de gobierno a través de 200 puntos detallados indicado cómo, por qué y de qué manera se va a financiar los cambios que propone.

“Nadie más lo ha hecho, todos expresan sus buenos deseos, yo podría decir que vamos a hacer un viaje a marte o a Júpiter, pero no pues, no puedo dar una lista de deseos, tengo los pantalones bien puestos para decir lo que voy a hacer con el Estado”, aseguró.

“Los otros son tibios”

Explicó que otros candidatos tienen un perfil tibio, no dicen claramente lo que proponen para tratar de no perder votos. Detalló que serían las mismas madres las que se dedicarían a la preparación de los alimentos en los planteles de domingo a domingo ya que lo harían con mucho amor.