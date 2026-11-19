El agave nativo se perfila como una alternativa para recuperar más de 7.000 hectáreas degradadas en Junín y generar ingresos para las comunidades rurales. Su resistencia a la escasez de agua y su capacidad para sujetar los suelos lo convierten en una opción frente a la erosión.

Sin embargo, su aprovechamiento comercial requiere esperar aproximadamente 12 años, un periodo que representa un desafío para extender su cultivo entre los agricultores del valle del Mantaro.

Restauración

Según los diagnósticos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), más de 7000 hectáreas de Junín son prioritarias para la restauración ambiental. Entre 2000 y 3000 hectáreas se ubican en la zona sierra, donde la falta de cobertura vegetal incrementa la vulnerabilidad ante la erosión hídrica y los movimientos de tierra.

Frente a este escenario, el agave destaca por adaptarse a terrenos degradados. Víctor Villa Mariño, especialista forestal del SERFOR, explicó que esta planta requiere poca agua y nutrientes, además de contar con raíces que contribuyen a mantener la estabilidad del suelo.

“Es una especie rústica que no exige mucha agua ni nutrientes; se adapta a medios degradados donde no crecen especies maderables, ayudando a evitar la erosión y a recuperar la cobertura vegetal”, señaló.

Producción

Además de su aporte ambiental, el agave representa una oportunidad económica. De su aprovechamiento se pueden obtener bebidas destiladas, mermeladas y artesanías. No obstante, el principal obstáculo es su largo ciclo de crecimiento, pues alcanza la madurez productiva aproximadamente a los 12 años.

En el valle del Mantaro ya existen experiencias de cultivo. En Chupuro, provincia de Huancayo, el emprendimiento de Abel Gutarra cuenta con más de siete hectáreas de agave en diferentes etapas de crecimiento. En Sincos, provincia de Jauja, también se tiene el negocio de José Coco, quien ya tiene un mercado establecido para el destilado de agave.

A estas iniciativas se suma el interés de la Comisión de Regantes de Cunas, donde cerca de 400 agricultores evalúan incorporarse a la siembra.

“Cuando a las comunidades se les muestra que la planta cumple una función ambiental y que a los 12 años tendrán un mercado seguro, ambos aspectos motivan a los agricultores”, sostuvo Villa Mariño.

Sin embargo, la espera para obtener beneficios económicos puede desanimar a los productores, por lo que el reto es garantizar condiciones para sostener las plantaciones durante ese periodo.

Registro

Para garantizar la procedencia de la materia prima, el SERFOR promueve el Certificado del Registro Nacional de Plantaciones Forestales, que acredita el origen legal del recurso y brinda respaldo a los agricultores.

“El certificado brinda la seguridad de que se trata de un recurso registrado y permite al comprador verificar en el sistema del SERFOR el origen de la plantación. Además, ante un incendio forestal, acredita la posesión del recurso para solicitar la indemnización correspondiente”, explicó el especialista.

Asimismo, el organismo proyecta incorporar estas plantaciones en programas como Bosques Productivos Sostenibles, que contempla incentivos para actividades de manejo forestal.

Conservación

El SERFOR también busca establecer alianzas con universidades e institutos para elaborar un inventario del agave silvestre en el Valle del Mantaro. Esto permitirá cuantificar las plantas existentes y orientar su conservación frente al avance agrícola y urbano. El desafío será ampliar el cultivo comercial sin descuidar las poblaciones naturales de esta especie nativa de la sierra central.