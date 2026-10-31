A escasos días de la llegada del papa León XIV a Cusco, y en medio de los preparativos para su arribo, el máximo representante de la Iglesia local, el arzobispo Richard Alarcón perdió la vida, causando un profundo pesar en la población creyente de la región imperial.

El arzobispo metropolitano de Cusco luchaba contra una penosa enfermedad, que finalmente le quitó la vida el último viernes, tras lo cual sus restos fueron trasladados hasta la Catedral de Cusco donde son velados y visitados por miles de cusqueños.

Se supo que el entierro se llevará a cabo este domingo en la cripta de la Catedral de Cusco, donde yacen los restos de todos los arzobispos de la región imperial.

EL PAPA SE PRONUNCIA

Debido a la cercanía del papa León XIV con el pueblo peruano, y su próxima visita al país y a la región Cusco, el sumo pontífice no dejó de pronunciarse tras lo ocurrido, lamentando la pérdida de su representante en la región.

“Expreso a vuestra excelencia mi profundo sentimiento de pesar, rogando que tenga la bondad de transmitirlo también a los familiares del difunto prelado, así como al clero, religiosos, religiosas y fieles de esa comunidad eclesial”, señala textualmente una comunicación que el papa hizo llegar al Arzobispado de Cusco.

En la misiva, el papa califica al difunto monseñor Rixhard Alarcón como un ‘abnegado pastor’, enconmendando su alma a la Virgen de Belén o ‘Mamacha Belén’, como él la llama en su comunicación.

Cabe mencionar que el monseñor Lizardo Estrada, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Cusco, será quien ocupe el cargo de arzobispo metropolitano de Cusco. Su arribo a la Ciudad Imperial sería cuestión de horas.

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