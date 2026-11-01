La próxima visita del papa León XIV a Casavalle, un barrio de las afueras de Montevideo, en Uruguay, ha generado expectativa entre comunidades católicas y evangélicas que comparten el trabajo de acompañamiento social en una zona afectada por la pobreza y la violencia vinculada al narcotráfico.

El pontífice tiene previsto llegar a este sector el sábado 7 de noviembre, durante el segundo día de su visita a Uruguay, primera escala de su gira por América Latina. El encuentro está programado para las 5:00 p.m. en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, según el itinerario oficial publicado por el Vaticano.

Aunque pertenecen a distintas confesiones religiosas, representantes de ambas comunidades consideran que la presencia del santo padre puede contribuir a visibilizar las dificultades que afrontan los habitantes de Casavalle, donde las iglesias también funcionan como espacios de apoyo y acompañamiento.

Casavalle espera al papa León XIV entre pobreza y violencia

Casavalle es un barrio periférico de Montevideo donde los vecinos enfrentan problemas asociados al consumo de drogas, la precariedad económica y los enfrentamientos entre grupos vinculados al narcotráfico, según testimonios recogidos por la agencia AFP.

En medio de esta realidad, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe prepara sus instalaciones para recibir al pontífice. Obreros trabajan en la construcción del escenario donde León XIV sostendrá su encuentro con la comunidad.

Janet De León, vecina y católica practicante, expresó a AFP su esperanza de que la visita permita que los habitantes de la zona reciban mayor atención.

“Vamos a ser vistos y escuchados gracias a la llegada del papa”, manifestó tras participar en una misa.

Católicos y evangélicos ven una oportunidad para el barrio

El sacerdote Pablo Coimbra, responsable de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, considera que la visita tendrá un significado especial para los residentes que históricamente se han sentido marginados.

“Una persona que siempre se ha sentido marginada, cualquiera sea su religión o no religión, se siente importante, tenido en cuenta en esta oportunidad”, declaró el religioso a AFP.

A pocas calles de la parroquia, el pastor evangélico Javier Roque, de la iglesia El Camino, comparte las expectativas sobre el impacto social del encuentro. El dirigente religioso cree que la presencia papal podría atraer atención y oportunidades de mejora para la comunidad.

Roque calificó la visita como una “oportunidad tremenda” y destacó que las iglesias del sector ofrecen apoyo a familias que afrontan situaciones de vulnerabilidad.

Vecinos encuentran apoyo en las iglesias de Casavalle

Para algunos habitantes, las comunidades religiosas han sido espacios de acompañamiento frente a las dificultades familiares y sociales.

Laura Lemos, de 41 años y madre de tres hijos adultos, contó a AFP que encontró respaldo en la iglesia evangélica El Camino cuando uno de sus hijos estuvo en prisión.

La mujer considera que el apoyo de su comunidad religiosa fue importante para superar ese periodo y descartó que exista una rivalidad entre católicos y evangélicos en el barrio.

“Es el mismo Dios en diferente lugar, ¿no?”, expresó.

Otro residente, conocido como el Polaco Rodríguez, de 29 años y padre de seis hijos, señaló que la fe lo ayudó a alejarse de la delincuencia. Actualmente realiza trabajos informales y espera que la presencia de León XIV contribuya a que Casavalle reciba mayor atención.

Uruguay registra una pobreza del 14,8 % de su población

El contexto social de Casavalle se desarrolla en un país donde el 14,8 % de las personas vivía bajo la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay.

El indicador representa una reducción frente al 17,7 % registrado en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, los testimonios recogidos en Casavalle muestran que persisten dificultades económicas y problemas de seguridad en determinados sectores de Montevideo.

En cuanto a la religiosidad, una encuesta de Equipos Consultores citada en el reporte de AFP señala que el 35 % de los uruguayos se identifica como católico y el 13 % como integrante de otras comunidades cristianas, entre ellas las evangélicas.

El estudio también indica que un 29 % se declara agnóstico o ateo, lo que refleja la diversidad de convicciones en un país caracterizado por su tradición laica.

Vecinos de distintas religiones esperan mejoras para Casavalle

La expectativa por la visita no se limita a las comunidades cristianas. Aidé Carrasco, una vecina de 51 años que practica el culto Umbanda, considera que la presencia del papa puede favorecer la atención pública hacia el barrio.

En declaraciones a AFP, señaló que la llegada del pontífice podría impulsar mejoras en el entorno urbano y en las condiciones de vida de los residentes, independientemente de las motivaciones religiosas.

Por su parte, el sacerdote Pablo Coimbra destacó que la convivencia entre distintas creencias forma parte de la realidad uruguaya y sostuvo que no percibe hostilidad hacia la comunidad católica.

La visita de León XIV será uno de los encuentros sociales de su agenda en Uruguay, que también contempla actividades en Montevideo, Paysandú y Florida antes de continuar su viaje hacia Argentina.