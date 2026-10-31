La tarde del último viernes falleció el arzobispo metropolitano de Cusco, Richard Alarcón, quien días antes se presentó ante cámaras dando detalles de todo lo organizado bajo su tutela para la visita del papa León XIV a la ciudad.

El lamentable fallecimiento fue confirmado desde el Arzobispado de Cusco, que aún no da mayores detalles sobre el óbito de la máxima figura católica en la región imperial.

El hecho se habría registrado pasado el medio día, cuando el arzobispo empeoró de salud y tuvo que ser trasladado a una clínica local, lamentablemente no resistió al grave cuadro que presentó en medio de su lucha contra el cáncer.

PREPARABA TODO PARA EL PAPA

Solo días antes, el arzobispo metropolitano de Cusco, salió a los medios dando detalles acerca del recorrido del papa León XIV en Cusco, entonces se le vio desmejorado pero con bastante actitud.

Posteriormente ya no participó de las reuniones acerca del citado tema. Tampoco se unió a la comitiva del Vaticano, que recorrió Cusco el pasado viernes para cerrar detalles sobre la visita del papa.

En tanto, el gobierno regional, municipios, instituciones y demás entes públicos y privados emiten sendos comunicados y notas de duelo acerca del penoso hecho.

Los allegados al extinto monseñor cusqueño lo califican de una persona amable y cariñosa con su pueblo, preocupado por el bienestar de sus creyentes.