El último jueves, la comitiva del Vaticano, enviada al país a fin de inspeccionar los lugares por donde pasará el papa León XIV en su periplo peruano, llegó hasta Cusco a fin de revisar los sitios que visitará el sumo pontífice.

La comitiva llegó al aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco aproximadamente a las 10:00 horas; posteriormente, se trasladó hasta el Complejo Arequeológico de Sacsayhuamán por una ruta alterna, ya que maestros del Sutep realizaban una protesta en la plaza mayor.

Una vez en el sitio, la comitiva, Cancillería, Arzobispado de Cusco, autoridades cusqueñas, Policía, Bomberos, Indeci, y otros, inspeccionaron la explanada principal, donde se instalará un gran escenario y seis pantallas gigantes para los asistentes al evento la mañana del 15 de noviembre próximo.

En el sitio, Bomberos, Seguridad del Estado y Policía, determinaron los sitios de acceso, salida y escape en caso de contingencia, avalados por la seguridad particular del papa en el Vaticano y su cuerpo de resguardo.

SIN HELIPUERTO PARA EL ‘PAPACÓPTERO’

La novedad de la jornada estuvo marcada por la disposición de ya no levantar un helipuerto en Sacsayhuamán para el ‘papacóptero’, como se señaló en un principio. En caso de contingencia, el sumo pontífice deberá ser trasladado en una ambulancia hasta el aeropuerto de Cusco, donde se hallará un helicóptero M17 a su disposición.

“Estuvieron presentes el jefe de la Dirección General de Operaciones Especiales, director general de Seguridad del Estado, jefe de la Policía en Cusco y demás autoridades. Se decidió que no será necesario un helipuerto en Sacsayhuamán, el helicóptero estará en el terminal aéreo”, indicó Luis Pantoja, alcalde de Cusco.

Sobre las facilidades para el desplazamiento del ‘papamóvil’ o vehículos de emergencia durante el recorrido del papa, las autoridades corroboraron que ningún vehículo circulará a través de la ruta que une el aeropuerto con el centro de la ciudad y Sacsayhuamán, de esta manera, las calles y avenidas permanecerán libres y sin tráfico en lo que dure la visita papal.

CAMBIOS EN LA PLAZA MAYOR

Según el mapa de acción al que tuvo acceso Correo, en la Plaza Mayor de Cusco se tenía prevista la instalación de un gran escenario en el atrio de la Catedral, sin embargo, ahora esto habría quedado descartado, acordándose de que el papa se dirigirá a los suyes a ras de piso, aprovechando el desnivel a favor que tiene la basílica respecto a la plaza.

Se supo que habrá cambios en la instalación de pantallas gigantes para los creyentes. En primera instancia se concibieron dos en el atrio y una tercera a la altura de la calle Santa Catalina Angosta, esta última sería levantada.

En tanto, una cuarta pantalla está prevista ser erigida en un espacio entre la calle Córdova del Tucumán y calle Suecia. Otras pantallas gigantes serán instaladas por pares en la plaza San Francisco y la plaza Regocijo.

El aforo para Sacsayhuamán se mantiene en un promedio de 80 mil visitantes divididos en seis sectores y en la plaza mayor unos 35 mil creyentes. Para ambos sitios las puertas se abrirán a las 06:00 horas y el acceso se dará únicamente a través de pases con códigos QR.

“Se contratará un servicio de seguridad privado que va a ser el responsable por los ingresos. Todo será de acuerdo a los pases que se obtengan por Internet, aunque esto todavía no se sabe bien cómo se va a hacer”, señaló el monseñor Israel Condorhuamán, vicario de Cusco.

CIFRA:

- 500 mil personas estiman que las autoridades llegarán a Cusco por la visita del papa León XIV, no todas podrán participar en los ritos que se harán en Sacsayhuamán y Plaza Mayor, pero se apostarían en uno de los seis tramos marcados desde el aeropuerto hasta los lugares indicados.

- 4 000 policías custodiarán el orden y la seguridad del evento. Un contingente policial llegará procedente de Lima, Arequipa y Puno para apoyar a los efectivos locales.

- 3 Horas en promedio estará el papa León XIV en Cusco, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas el 15 de noviembre, luego partirá hacia Pucallpa.