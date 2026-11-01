Un vehículo de más de 20 años puede contaminar hasta 53 veces más que uno de cinco años o menos, según cifras de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recogidas en el estudio “Euro 6 en el Perú: la transición postergada”, elaborado por la organización ciudadana Lima Cómo Vamos.

La investigación, difundida en octubre de 2026, advierte sobre la antigüedad del parque automotor nacional y las dificultades que enfrenta el país para reducir las emisiones del transporte mediante la incorporación de tecnologías vehiculares y combustibles más limpios.

Según el documento, la antigüedad promedio de los vehículos livianos alcanza los 14,4 años, mientras que en los vehículos pesados llega a los 16 años. Estas cifras ponen en evidencia la necesidad de impulsar mecanismos de renovación de las unidades que circulan por las ciudades.

Parque automotor peruano casi se duplicó en 15 años

El estudio señala que el número de vehículos en el Perú pasó de 1,9 millones en 2010 a 3,6 millones en 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 90 % durante los últimos 15 años.

El incremento de unidades en circulación constituye un desafío para la gestión de la calidad del aire, especialmente en Lima y Callao, donde el transporte representa una de las principales fuentes de contaminación atmosférica.

De acuerdo con las cifras recogidas por Lima Cómo Vamos, este sector explica entre el 58 % y el 67 % de la concentración ambiental de partículas finas PM2.5 en Lima y Callao, según el ámbito y las estimaciones consideradas.

Estas partículas, cuyo diámetro es de 2,5 micrómetros o menos, pueden penetrar profundamente en los pulmones y están relacionadas con efectos adversos sobre la salud respiratoria y cardiovascular.

Norma Euro 6 permitiría reducir emisiones de los vehículos

Frente a este escenario, Lima Cómo Vamos plantea avanzar en la adopción del estándar Euro 6, que establece límites más exigentes para las emisiones contaminantes de los vehículos nuevos.

Según la comparación presentada en el estudio, los límites de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) son hasta 68 % menores y los de material particulado hasta 80 % menores respecto de Euro 4, dependiendo de la categoría vehicular y las condiciones normativas de comparación.

Los óxidos de nitrógeno participan en la formación de contaminación atmosférica, mientras que el material particulado puede afectar las vías respiratorias y contribuir al desarrollo de enfermedades.

Sin embargo, la aplicación efectiva de estas tecnologías requiere combustibles compatibles, particularmente con un contenido de azufre no mayor de 10 partes por millón (ppm), además de condiciones adecuadas de mantenimiento y fiscalización.

Gobierno posterga hasta 2030 la obligación de utilizar diésel de bajo azufre

El proceso de implementación enfrenta nuevos plazos. Mediante el Decreto Supremo N.º 024-2026-EM, promulgado el 28 de octubre de 2026, el Gobierno peruano modificó las fechas para la comercialización obligatoria de combustibles con un contenido máximo de 10 ppm de azufre.

La disposición establece que las gasolinas y gasoholes Regular y Premium deberán cumplir con esta exigencia desde el 31 de agosto de 2029, mientras que para el diésel B5 la obligación comenzará el 31 de agosto de 2030. Existen excepciones territoriales para Loreto.

La norma señala que la adecuación requiere inversiones en refinerías, plantas de almacenamiento, sistemas de distribución y otros componentes de la cadena de abastecimiento.

El Ministerio de Energía y Minas sostiene que ampliar los plazos permitirá implementar los cambios técnicos de manera progresiva y evitar dificultades en la disponibilidad nacional de combustibles.

Advierten riesgos por implementar Euro 6 sin combustibles compatibles

La investigación de Lima Cómo Vamos señala que incorporar vehículos con tecnología Euro 6 sin garantizar el abastecimiento del combustible adecuado podría afectar el funcionamiento de sus sistemas de control de emisiones.

Entre los riesgos identificados figuran posibles fallas mecánicas, incremento de emisiones en condiciones reales de circulación y dificultades relacionadas con las garantías de los fabricantes.

El documento también advierte que recurrir a la importación de combustibles sin evaluar sus consecuencias económicas podría incrementar los costos para los consumidores.

Según el análisis, un eventual aumento de precios podría dificultar la adquisición de unidades nuevas y retrasar la renovación de un parque automotor caracterizado por su antigüedad.

Lima Cómo Vamos propone renovar vehículos y reforzar controles de emisiones

Ante este panorama, Lima Cómo Vamos plantea una transición ordenada que articule los plazos de adecuación de las refinerías, la disponibilidad de combustibles de bajo azufre y las nuevas exigencias para los vehículos.

La organización también considera necesario promover programas de renovación vehicular, fortalecer la fiscalización de emisiones e incentivar la incorporación de tecnologías de transporte menos contaminantes.

El estudio sostiene que la postergación de la transición debe aprovecharse para establecer una hoja de ruta que permita cumplir los objetivos ambientales sin generar impactos económicos desproporcionados para los usuarios.

La investigación completa, titulada “Euro 6 en el Perú: la transición postergada”, se encuentra disponible en el repositorio de publicaciones de Lima Cómo Vamos