Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) dejó 20 personas detenidas y un arsenal de armas, municiones y explosivos incautado durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

La intervención se desarrolló aproximadamente a las 5 de la mañana en el anexo Marleni, centro poblado Cedros, con participación de personal del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y efectivos policiales.

Entre los intervenidos se encuentran Juver Jair Carbajal Cruz, alias ‘Goku’, y Walter Atanacio Pérez, quienes serían presuntos integrantes de la organización criminal denominada ‘La Gran Alianza’. Otras 18 personas también fueron detenidas durante el despliegue.

Ministerio del Interior reportó en 2024 otra captura con un nombre similar

Un antecedente policial difundido por el Ministerio del Interior el 19 de agosto de 2024 da cuenta de la captura de seis presuntos integrantes de la organización criminal denominada ‘Los Malditos de San Vicente’, durante un operativo realizado en una compañía minera de la provincia de Pataz.

En aquella intervención, agentes de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) ingresaron a la minera San Vicente, donde un grupo de hombres armados mantenía amenazados a trabajadores.

Según el comunicado oficial, durante la operación se produjo un intercambio de disparos entre los agentes y los presuntos delincuentes, que culminó con seis capturados.

Entre las personas detenidas figuraba Juber Carvajal Cruz, de acuerdo con la identificación publicada por el Ministerio del Interior en agosto de 2024.

Incautan fusiles Galil, R15, pistola y cientos de municiones

Durante el operativo, los efectivos militares y policiales encontraron armamento de largo alcance y una pistola, además de municiones y cargadores abastecidos.

Entre el material reportado figuran un fusil Galil sin número de serie, dos fusiles R15 y una pistola de marca Derya.

También se informó sobre la incautación de 700 municiones, de las cuales 400 fueron consignadas como calibre 2.23 milímetros en el parte preliminar y 300 como calibre 9 milímetros.

Asimismo, fueron encontrados un cargador abastecido para fusil Galil, cinco cargadores abastecidos para R15 y un cargador abastecido para pistola.

Hallan explosivos, cordón detonante y chaleco antibalas

La intervención permitió, además, incautar 18 unidades de material explosivo de color rojo, dos cajas de fulminantes y 80 fardos de cordón detonante, según el inventario preliminar.

El personal interviniente también encontró un chaleco antibalas y 11 teléfonos celulares, cuya relación con los hechos investigados deberá establecerse durante las diligencias correspondientes.