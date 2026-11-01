Luis Landauro Ramírez, elegido alcalde de Ventanilla por el partido Somos Perú, recibió en 2011 una condena de ocho años de prisión efectiva por el delito de tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, un año después, la Corte Suprema lo absolvió por duda razonable y ordenó anular sus antecedentes, según informó el diario El Comercio.

El caso se remonta a junio de 2008, cuando agentes de Aduanas y de la unidad antidrogas descubrieron 15 paquetes con 1,030 kilogramos de cocaína ocultos en la cabecera de una cama de madera que iba a ser enviada a Ámsterdam. El peritaje determinó que el cargamento contenía 798 gramos de clorhidrato de cocaína pura.

En los documentos del envío, Landauro figuraba como remitente. Durante el proceso, explicó que trabajaba en la agencia de carga Panamericano Express I.R.L. y que utilizó su nombre en los registros debido a que la empresa no contaba con autorización aduanera para realizar despachos de terceros al extranjero. También señaló que acudió a la tienda de muebles para medir el paquete y calcular el costo del transporte.

Tras su detención en el aeropuerto Jorge Chávez, el 25 de junio de 2008, permaneció recluido en el penal Sarita Colonia hasta el 21 de mayo de 2009, cuando obtuvo comparecencia para afrontar el proceso en libertad.

El 14 de abril de 2011, la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel del Callao le impuso ocho años de prisión efectiva mediante el Expediente N.° 3254-2008. No obstante, el 21 de febrero de 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisó el recurso de nulidad N.° 1787-2011 y resolvió absolverlo por duda razonable, además de disponer la anulación de sus antecedentes.

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