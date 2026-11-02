La escasez de lluvias en las zonas altas y el riesgo de sequía para el próximo año obligarían a reducir la dotación de agua para los agricultores de la Irrigación Majes. Ante este escenario, la Junta de Usuarios busca reservar al menos 70 millones de metros cúbicos en la represa hasta el 31 de diciembre, para garantizar el riego durante el 2027.

Sixto Paredes Chávez, vicepresidente de la Junta de Usuarios de la Irrigación Majes, advirtió que todavía existe incertidumbre sobre las lluvias en las zonas altas y el impacto que podría tener el fenómeno El Niño. Por ello, el próximo 30 de noviembre se evaluará la disponibilidad hídrica y se definirán posibles reducciones en las dotaciones para los sectores agrícola y poblacional.

El dirigente explicó que, si las precipitaciones no son suficientes, las restricciones podrían ser más severas, incluso al punto de que los agricultores tengan que regar solo una parte de sus parcelas. Por ello, recomendó evitar la siembra de cultivos de alto consumo de agua, debido a que no se tiene certeza sobre la cantidad de recurso disponible para el 2027.

Asimismo, anunció que se intensificará la vigilancia del uso del agua para evitar el desperdicio y las extracciones indebidas. Paredes señaló que en noviembre, diciembre y enero se establecerán las medidas de distribución, y todos los sectores deberán ajustarse a una menor disponibilidad del recurso, sin dejar de priorizar el consumo humano.