Ante la proximidad de la campaña navideña, las empresas peruanas se preparan para atender un mayor volumen de consultas, pedidos y solicitudes de información a través de plataformas digitales. En este escenario, la inteligencia artificial (IA) aparece como una alternativa para agilizar la atención al cliente, organizar contactos comerciales y facilitar los procesos de venta.

De acuerdo con el EY Chief Data Officer Study 2026, elaborado por la consultora EY, el 85% de las organizaciones consultadas en Perú aumentó su inversión en datos e inteligencia artificial durante los últimos 12 meses, mientras que el 93% prevé incrementar nuevamente su presupuesto en estas tecnologías durante el próximo año.

El uso de estas herramientas cobra importancia en temporadas comerciales como Navidad, cuando los consumidores realizan consultas sobre precios, disponibilidad de productos, promociones y condiciones de entrega antes de concretar sus compras.

Inteligencia artificial busca convertir consultas en ventas navideñas

Patricia Rioja, fundadora y directora ejecutiva (CEO) de la empresa tecnológica Global S1, señaló que una de las dificultades de los negocios durante las campañas comerciales es responder oportunamente a los potenciales compradores.

“Durante las campañas comerciales, una consulta que no recibe respuesta o un potencial cliente que no obtiene información oportuna puede convertirse en una venta perdida. La inteligencia artificial permite procesar esas interacciones, identificar qué busca cada persona y ayudar a los equipos comerciales a priorizar las oportunidades con mayor potencial”, explicó Rioja.

Según la ejecutiva, estas tecnologías permiten analizar las interacciones digitales, reconocer las necesidades de los consumidores y facilitar el seguimiento de quienes muestran interés en adquirir un producto o servicio.

WhatsApp y Telegram ganan importancia en la atención comercial

Las conversaciones mediante WhatsApp y Telegram constituyen canales de comunicación utilizados por negocios para responder preguntas sobre productos y servicios. Sin embargo, cuando aumenta la cantidad de mensajes, organizar la información y realizar el seguimiento de cada consulta puede convertirse en un desafío.

En este contexto, Global S1 presentó GIA, una plataforma de inteligencia artificial empresarial que, según la compañía, permite identificar oportunidades de venta dentro de las conversaciones, registrar potenciales clientes y conectar la información recopilada con sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) y bases de datos corporativas.

La empresa sostiene que la herramienta puede interpretar el contexto de los mensajes, consultar información interna y ejecutar determinadas tareas dentro de los procesos comerciales habilitados, funciones que buscan ir más allá de las respuestas automatizadas de un chatbot convencional.

Empresas buscan mejorar productividad con inteligencia artificial

La implementación de estas soluciones busca reducir tareas operativas y permitir que los equipos comerciales destinen más tiempo a atender consultas que requieren asesoría personalizada.

No obstante, el incremento de la inversión en inteligencia artificial no garantiza por sí solo mejores resultados comerciales. Las empresas necesitan integrar estas herramientas con sus procesos internos y establecer indicadores para evaluar su impacto en tiempos de respuesta, productividad y conversión de ventas.

En un estudio publicado en junio de 2026, EY Perú reveló que el 78% de los miembros de directorios y alta gerencia encuestados considera que la inteligencia artificial mejora la calidad de sus decisiones, pero solo el 10% de las empresas participantes cuenta con políticas aprobadas para su utilización.

El reto de las empresas es convertir la inversión tecnológica en resultados

Esta diferencia entre el interés por utilizar inteligencia artificial y la existencia de mecanismos internos para supervisarla evidencia desafíos relacionados con la gestión de datos, la capacitación y la seguridad de la información.

Para Patricia Rioja, la incorporación de herramientas de IA debe responder a necesidades concretas y estar vinculada con los objetivos comerciales de cada organización.

“La inteligencia artificial debe responder a una necesidad concreta de la empresa. En una campaña como Navidad, por ejemplo, puede ayudar a gestionar un mayor volumen de consultas, evitar que se pierdan oportunidades comerciales y facilitar el seguimiento de los potenciales compradores. La clave está en conectar la tecnología con los procesos y los objetivos de negocio”, sostuvo la CEO de Global S1.

De cara a la campaña navideña de 2026, las empresas tienen el desafío de aprovechar sus canales digitales sin descuidar la protección de los datos personales de sus clientes, la supervisión humana y la medición de los resultados de las herramientas implementadas.