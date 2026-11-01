En el Perú, más de 7 mil mujeres son diagnosticadas cada año con cáncer de mama y alrededor de 2 mil fallecen a causa de esta enfermedad, según cifras difundidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en octubre de 2025. Frente a este escenario, ampliar el acceso a evaluaciones oportunas continúa siendo un desafío para el sistema de salud.

Las barreras geográficas, económicas y emocionales pueden dificultar que las mujeres acudan a establecimientos especializados, particularmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos.

Como parte de las alternativas para acercar las evaluaciones de salud mamaria a la población, la empresa Previta Care promueve el uso de iBreastExam, un dispositivo portátil que permite examinar el tejido mamario mediante sensores táctiles, sin utilizar radiación ionizante.

¿Cómo funciona iBreastExam para el tamizaje mamario?

iBreastExam es una herramienta de exploración mamaria que utiliza tecnología de sensores de tacto para identificar diferencias en las características mecánicas del tejido. Su diseño portátil permite realizar evaluaciones iniciales fuera de los establecimientos hospitalarios.

El dispositivo puede utilizarse en campañas comunitarias, ferias de salud y otros espacios de atención, con el propósito de facilitar el acceso a mujeres que enfrentan dificultades para acudir a controles preventivos.

Sin embargo, iBreastExam no sustituye la mamografía, la ecografía ni otros estudios diagnósticos. Tampoco permite confirmar o descartar por sí solo la presencia de cáncer de mama. Cualquier hallazgo debe ser evaluado por un profesional de salud.

Previta Care reporta alrededor de 300 tamizajes durante 2026

De acuerdo con información proporcionada por Previta Care, durante 2026 se realizaron aproximadamente 300 evaluaciones mamarias mediante esta iniciativa.

El médico asesor Piero Briones explicó que la tecnología busca facilitar el acceso a los controles iniciales y contribuir a identificar a las pacientes que necesitan evaluaciones complementarias.

“La tecnología puede ser una gran aliada para acercar los controles preventivos a más mujeres. iBreastExam nos permite realizar una evaluación del tejido mamario de una manera accesible y contribuir a identificar a aquellas pacientes que necesitan una evaluación médica complementaria”, señaló Briones.

El especialista precisó que el tamizaje debe formar parte de una ruta de atención médica y que los resultados requieren interpretación profesional para determinar los pasos siguientes.

Tecnología busca reducir barreras para acceder a controles mamarios

Rosa Aquije, gerente general de Previta Care, indicó que la iniciativa busca llevar las evaluaciones a espacios donde las mujeres puedan acceder con mayor facilidad a información y controles de salud.

“En Previta Care buscamos que más mujeres conozcan las alternativas disponibles para cuidar su salud mamaria y puedan acceder a evaluaciones preventivas de manera oportuna”, manifestó.

La representante agregó que utilizar iBreastExam en actividades comunitarias permite llegar a mujeres que, por motivos económicos, geográficos o personales, podrían postergar una evaluación médica.

Mujer accedió a evaluación mamaria en una feria de Puente Piedra

Una de las participantes fue Catalina García, de 42 años, quien acudió a una feria multisectorial realizada en el distrito limeño de Puente Piedra y accedió a una evaluación con el dispositivo.

“Me sentí tranquila porque el procedimiento fue cómodo y no me causó molestias. Además, el doctor me explicó los resultados con paciencia y de una manera sencilla, lo que me ayudó a sentirme más segura”, relató.

Su experiencia ilustra la importancia de brindar información comprensible durante las evaluaciones preventivas. No obstante, la comodidad del procedimiento no determina su capacidad para detectar la enfermedad ni reemplaza los controles recomendados por profesionales de salud.

Minsa procesó 7.685 telemamografías entre enero y julio de 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) también ha impulsado mecanismos para acercar la detección temprana a las regiones. Según su reporte del 30 de julio de 2026, procesó 7.685 telemamografías entre enero y julio mediante una red de 29 mamógrafos digitales interconectados en 17 regiones del país.

Esta estrategia permite que las imágenes obtenidas en establecimientos de salud sean remitidas a centros especializados para su lectura por profesionales de radiología, sin necesidad de que las pacientes se trasladen a otra ciudad para la interpretación del examen.

El desafío continúa siendo ampliar la cobertura, garantizar el seguimiento de los hallazgos sospechosos y facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento. En ese contexto, herramientas como iBreastExam pueden explorarse como complemento de las estrategias de atención, sin reemplazar los métodos de tamizaje recomendados.