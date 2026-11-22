La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Jesús Jeancarlo Camacho Ramos (42), alias ‘Rusito’, presunto integrante de la banda criminal ‘Los Malditos de Azapa’, durante un operativo realizado en el Callao. El intervenido tenía en su poder un arma de fuego, municiones y aproximadamente 200 gramos de marihuana, según informó el Ministerio del Interior (Mininter).

La intervención se realizó la noche del sábado 21 de noviembre en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre, como parte de las acciones del Comando Unificado contra la criminalidad.

El operativo estuvo a cargo de agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde, en coordinación con personal de Inteligencia de la Región Policial Callao.

Grupo de personas intentó impedir captura de alias ‘Rusito’

Durante la intervención, un grupo de personas intentó obstaculizar el trabajo de los efectivos policiales, según el reporte del Ministerio del Interior.

Pese a la resistencia, los agentes lograron controlar la situación y concretar la detención del sospechoso.

Al realizar el registro, los policías encontraron un revólver calibre 38 con el número de serie borrado, dos municiones, un teléfono celular y una bolsa que contenía aproximadamente 200 gramos de marihuana, cuya presunta comercialización es materia de investigación.

Detenido registra antecedentes por robo y hurto

De acuerdo con información policial difundida por el Mininter, Camacho Ramos registra antecedentes por delitos contra el patrimonio, entre ellos robo, asalto y hurto, correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y 2026.

Tras su captura, alias ‘Rusito’ fue trasladado a la sede del Escuadrón Verde del Callao, junto con el arma y la droga incautadas, para continuar con las diligencias correspondientes.

El detenido es investigado por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.

La intervención forma parte de los operativos del Comando Unificado, mediante los cuales la Policía busca identificar y detener a presuntos integrantes de organizaciones criminales que operan en el primer puerto.