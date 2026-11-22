El Seguro Social de Salud (EsSalud) descartó que Jorge Chirinos Cavero, paciente oncológico de 53 años que falleció tras ser diagnosticado con viruela del mono (mpox), haya contraído la infección dentro del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

Así lo informó para El Comercio, Leonel Terrel Gutiérrez, jefe de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red Prestacional Almenara de EsSalud, quien expresó las condolencias de la institución a los familiares del paciente y explicó los resultados de la investigación epidemiológica.

El pronunciamiento se produce luego de que los familiares de Chirinos Cavero denunciaran que el contagio habría ocurrido durante su hospitalización, después de recibir atención por una enfermedad oncológica y someterse a un trasplante de médula ósea.

EsSalud explica por qué descarta contagio dentro del hospital

Terrel Gutiérrez señaló que el periodo de incubación de la viruela del mono puede extenderse hasta 21 días y precisó que el paciente ingresó al hospital el 16 de octubre de 2026, mientras que los primeros síntomas aparecieron el 27 de ese mes.

El especialista explicó que la investigación epidemiológica tomó en consideración estas fechas para evaluar el posible momento de exposición al virus.

Según el funcionario, la evaluación realizada por EsSalud descarta que el paciente haya adquirido la infección dentro del establecimiento de salud.

Sin embargo, el periodo de incubación, considerado de manera aislada, no permite establecer con certeza el lugar del contagio. Por ello, la conclusión sobre su origen corresponde a la investigación epidemiológica comunicada por la institución.

Familia había denunciado presunto contagio hospitalario

Antes del fallecimiento, los familiares del paciente cuestionaron las condiciones sanitarias del hospital y sostuvieron que la infección habría ocurrido durante su internamiento.

Según su testimonio, Chirinos Cavero presentó fiebre persistente, desmayos y lesiones en la piel que fueron aumentando de tamaño. Posteriormente, los exámenes médicos confirmaron el diagnóstico de mpox.

Los allegados también denunciaron dificultades para acceder a medicamentos necesarios para atender la infección, situación ante la cual EsSalud había informado que gestionaba con urgencia el tratamiento indicado por los especialistas.

Paciente falleció tras presentar complicaciones de salud

Chirinos Cavero falleció el viernes 20 de noviembre, después de permanecer hospitalizado por complicaciones de salud en el contexto de su enfermedad oncológica y el diagnóstico de viruela del mono.

La familia había señalado que el trasplante de médula ósea se realizó el 28 de octubre, cuando el paciente ya se encontraba internado en el establecimiento.

Aunque EsSalud sostiene que la infección no fue adquirida dentro del hospital, los familiares han expresado cuestionamientos sobre la atención médica recibida y las circunstancias que rodearon el deterioro de su estado de salud.