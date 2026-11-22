La tarde del sábado, cuatro jóvenes fueron rescatados luego de ingresar mar adentro en un frágil bote inflable en la playa Hermosa, en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Búsqueda en el mar

La emergencia movilizó a personal de la Capitanía de Puerto de San Juan y pescadores de la zona, quienes participaron en las labores de búsqueda. Según versiones de testigos, los fuertes vientos y la intensa corriente marina habrían desplazado la embarcación hacia el fondo del mar.

Tras conocerse que los jóvenes se habían internado en el mar y no retornaban, se activaron las acciones de búsqueda y rescate. La situación generó preocupación debido a que los ocupantes se encontraban en una embarcación inflable.

En el operativo participaron personal de la Capitanía de Puerto de San Juan, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y hombres de mar. Los pescadores se sumaron a las labores para tratar de ubicar a los cuatro ocupantes, mientras las autoridades coordinaban las acciones de respuesta ante la emergencia.

Luego de más de una hora de búsqueda, los cuatro jóvenes fueron ubicados y rescatados. Al momento de la intervención, el bote inflable se encontraba desinflado, por lo que una posible fuga de aire habría contribuido a agravar la emergencia, además de las condiciones del mar.

Posteriormente, fueron trasladados hasta el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) “Diómedes Vente López”, donde lograron ponerse a salvo. Las circunstancias en las que ingresaron al mar y los detalles de lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades.

Esta situación cobra especial relevancia ante las condiciones marítimas advertidas por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú para el litoral peruano. Según el aviso de oleaje anómalo, vigente del 19 al 22 de noviembre, el litoral central, que se extiende hasta San Juan de Marcona, podría registrar episodios de oleaje fuerte desde la madrugada del viernes 20.

En tanto, el litoral sur presentaría oleaje moderado desde la mañana del mismo día, con una disminución a intensidad ligera a partir del sábado 21.

La DHN también advirtió sobre variaciones positivas del nivel del mar de hasta 65 centímetros por encima de lo normal en algunos sectores del litoral nacional. Ante este escenario, recomendó a las autoridades, operadores marítimos y población adoptar medidas de prevención, así como evitar exponerse innecesariamente a las condiciones del mar.

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