En diálogo con Correo, el ingeniero y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Miguel Estrada, analiza la situación de Lima y Callao frente a un sismo de gran magnitud, tras el reciente sacudón que causó temor y preocupación en la población.

¿Están Lima y el Callao preparadas para afrontar un terremoto de gran magnitud? ¿Qué balance hace de lo actuado por los últimos gobiernos en materia de prevención?

En realidad, lo que ha ocurrido no es un problema de los últimos 5 o 10 años, sino el resultado de los últimos 60 años. No solo en Lima, sino en las grandes capitales de región se ha registrado un crecimiento desordenado y sin planificación urbana. El otro problema grave es que más del 70% de las viviendas en el Perú se han construido sin supervisión técnica.

Frente a esta realidad, ¿a quién le corresponde la responsabilidad legal e institucional del control urbano y de la reducción de la vulnerabilidad?

La responsabilidad directa del crecimiento, ocupación y desarrollo urbano recae legalmente en las municipalidades distritales y provinciales. Hacia adelante, las municipalidades deben ser muy firmes en la fiscalización del uso del suelo para evitar nuevas invasiones y frenar la edificación de viviendas informales en zonas vulnerables.

¿Cuál es la situación de informalidad en las viviendas de Lima?

Si consideramos unos 11 millones de habitantes y un promedio de cinco personas por hogar, hablamos de más de 2 millones de viviendas en Lima. De ese total, el 70% es informal, lo que representa aproximadamente 1,400,000 viviendas. El colapso estructural depende de múltiples factores: la magnitud y profundidad del sismo, la distancia al epicentro, la duración del movimiento, el contenido de frecuencia de las ondas y la calidad de los materiales.

¿Cuál es el grado de vulnerabilidad y riesgo sísmico en Lima y Callao?

En Lima y el Callao coinciden una amenaza sísmica de gran magnitud y un parque habitacional altamente vulnerable. Por lo tanto, la respuesta rotunda es clara: estamos en un nivel de alto riesgo.

¿Qué tipo de viviendas sufrirán un daño irreversible o colapso inminente?

Podemos afirmar de manera contundente que sufrirán severos daños o colapso aquellas viviendas informales construidas sin dirección técnica que presenten signos visibles de deterioro: estructuras donde el acero de refuerzo ya está expuesto y oxidado, concretos de mala calidad con cangrejeras o descascaramiento, y problemas de humedad no corregidos. Para determinar una cantidad exacta de colapsos se requeriría un inventario técnico focalizado por predio.

¿Cuáles son los distritos y zonas que registrarán los mayores daños en la capital?

Los daños están directamente vinculados al tipo de suelo y a la forma de ocupación urbana. En La Molina, hay un suelo blando y arenoso. Por esa razón, ante cualquier movimiento sísmico, las ondas se amplifican y las estructuras sufren mayor aceleración. En Villa El Salvador se combinan un nivel de informalidad habitacional superior al 70% con suelos arenosos. En Chorrillos, se presenta áreas muy planas y suelos saturados en las cercanías de los Pantanos de Villa. En los acantilados de la Costa Verde, la estabilidad se encuentra bajo permanente investigación. Requieren análisis continuos de estabilidad de talud.

En distritos de mayor nivel socioeconómico se han construido numerosos edificios residenciales. ¿Estas estructuras garantizan la seguridad de sus residentes?

En estos distritos existen dos ventajas importantes: el suelo es de buena calidad (grava o suelo firme que no amplifica las ondas sísmicas) y las edificaciones no son informales, pues cuentan con licencias y proyectos de ingeniería. Sin embargo, ello no exime de riesgos. Los problemas en edificios altos pueden derivar de un diseño estructural inadecuado, de un proceso constructivo que no respetó las especificaciones del plano o de la falta de mantenimiento.

¿Cuál es su pronóstico sobre la continuidad de los servicios públicos esenciales, tras un sismo?

Afortunadamente, la red de agua en Lima está sectorizada, lo que permite aislar tramos con roturas y abastecer sectores mediante pozos subterráneos. En cuanto a los tiempos de restitución: en zonas con daños menores o roturas aisladas, la reparación puede tomar de 2 a 3 días. Sin embargo, en zonas donde las tuberías principales hayan colapsado masivamente y se requiera romper pistas y veredas para la reposición de redes, la recuperación total del servicio demandará entre 2 y 3 semanas. La población debe estar preparada para este escenario de desabastecimiento temporal.