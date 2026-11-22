Un incendio se registró la mañana de este domingo 22 de noviembre en almacenes de ropa y productos inflamables, ubicados cerca de la Plaza de Acho, en el distrito del Rímac, Lima.

Según el registro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia fue reportada a las 7:21 a. m., en el jirón Marañón 590, y movilizó la asignación de varias unidades de bomberos para atender el siniestro.

Bomberos atienden incendio en el Rímac

El incendio fue registrado inicialmente como una emergencia estructural en un inmueble de material noble. La presencia de ropa y productos inflamables en los almacenes genera preocupación por la posible propagación del fuego.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existen personas heridas ni se ha precisado la magnitud de los daños materiales. Las causas del incendio también están por determinarse.