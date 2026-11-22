Con tubos de fierro y tablones de madera cuidadosamente ensamblados, un grupo de pobladores de Chulucanas instaló un puente provisional en medio del cauce del río Yapatera, también conocido como río Chiquito, con el propósito de permitir la circulación segura de vehículos menores y el tránsito peatonal durante el periodo lluvioso. Esta estructura artesanal surgió como una respuesta inmediata y solidaria frente a las dificultades propias de la temporada de precipitaciones en el Alto Piura y ante el tiempo que toman para trasladarse por el puente en Batanes.

PUENTE. La construcción del puente provisional sobre el cauce del río Yapatera, también llamado río Chiquito, utilizando una estructura resistente a base de tubos de fierro y bloquetas de tabla en el sector estratégico que une directamente a Chulucanas con Chapica Campanas, impide que estos caseríos queden incomunicados durante el periodo lluvioso o reducen el tiempo de traslado entre estas localidades.

Los ciudadanos y transportistas indicaron que, si bien existe un puente modular ubicado a la altura del badén de salida a Batanes, este resulta poco utilizado debido a que los conductores demoran más de una hora en dar la vuelta para llegar a sus destinos, mientras que cruzando por este puente artesanal pueden hacerlo en menos de veinte minutos.

Según indican, esta drástica reducción en los tiempos de viaje no solo representa un alivio económico por el ahorro significativo de combustible, sino que agiliza el traslado de productos agrícolas perecibles hacia los mercados de Chulucanas.

Gracias a esta vía habilitada por el esfuerzo de este grupo de ciudadanos, se mantiene firmemente conectada la ciudad de Chulucanas con diversas localidades rurales de gran importancia agrícola y poblacional, entre ellas Chapica Campanas, Fátima, Chapica El Carmelo, Papelillo, Palo Blanco y Chililique. Todas estas comunidades dependen estrechamente de su vínculo diario con la capital provincial para comercializar sus cosechas.

Cabe indicar que el grupo de ciudadanos que instalaron este puente cobran hasta un sol para el traslado de los vehículos, por lo que los ciudadanos de la zona esperan la instalación de un puente modular para evitar quedar aislados.