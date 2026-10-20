Las lluvias persistentes en la ciudad de Piura han ocasionado aniegos en las calles de la urbanización Ignacio Merino. De acuerdo con los reportes desde la zona, el agua acumulada llegó hasta las rodillas e ingresó a varias viviendas, perjudicando a las familias del sector. Aunque las precipitaciones en la capital provincial se han mantenido en una intensidad leve, sus efectos en las vías públicas ya generan serias dificultades.

El aniego ha dificultado considerablemente el tránsito vehicular en la zona, donde los conductores deben avanzar con complicaciones debido al nivel del agua. Ante esta situación, se colocó una cinta amarilla en el ingreso a la urbanización para restringir el paso de los vehículos y desviar a los conductores hacia rutas alternas.

De acuerdo con información de RPP, el aniego ha provocado una fuerte congestión vehicular en la avenida ex Panamericana. Además, ante los riesgos que representan las calles inundadas, una agencia de transportes cercana suspendió las salidas de sus buses.

La situación que enfrentan los vecinos de la urbanización Ignacio Merino contrasta con la inspección realizada un día antes por el Ministerio de Vivienda. Según lo reportado, la entidad efectuó un simulacro para comprobar el funcionamiento del sistema de evacuación SARE y señaló que las electrobombas operaban con normalidad. No obstante, las calles anegadas evidencian que el agua continúa afectando la zona pese a estas acciones.

La situación genera preocupación entre los vecinos ante la posibilidad de que las inundaciones persistan o empeoren. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las lluvias continuarán en la región durante los próximos días.

(Video: Diario Correo)

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(VIdeo: Diario Correo)

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