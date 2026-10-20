Momentos de terror vivieron las integrantes de la agrupación sanjuanera Corazón Serrano, quienes pasaron mucha angustia luego de que el avión se incendiara en el aeropuerto Jorge Chávez.

Las cantantes Lesly Águila y Susana Alvarado compartieron en sus redes sociales imágenes y videos de lo ocurrido, tras el incendio en el avión de la línea aérea Latam, cuando ellas ya estaban a bordo y se registró fuego en la ala del motor izquierdo antes de despegar hacia Piura.

Esto obligó al desembarque preventivo de los pasajeros y el personal de emergencia intervino para controlar el fuego,.

Según informó Latam, el vuelo LA2302, de la ruta Lima–Piura, presentó un “evento técnico imprevisto” antes del despegue y que se brindó asistencia a los afectados para gestionar su reubicación en otros vuelos. Las circunstancias del incidente serán sometidas a una evaluación técnica. El fuego fue controlado y no se reportaron personas heridas a raíz del incidente.

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MIEDO

Las cantantes Lesly Águila y Susana Alvarado compartieron imágenes del incidente en sus redes sociales. “Mis compañeros y yo estábamos dentro de ese avión en llamas, menos mál que no habíamos despegado, cuando ocurrió la emergencia” , dijo Águila.

Más adelante relató el temor que sintió durante el incidente y agradeció a Dios haber salido ilesa de una situación que pudo tener consecuencias más graves. “Dios y mis ángeles me han protegido. Si el avión se incendiaba en pleno vuelo otra hubiese sido la historia ”, escribió.

Asimismo la artista publicó un video en el que se observa cómo las llamas se propagan en la parte inferior de la aeronave, experimentando un gran miedo durante esos momentos.

Por otro lado, se pudo apreciar imágenes de la intervención del personal de emergencia que acudió al lugar para atender a los pasajeros y controlar el fuego, que fue subido por la cantante Susana Alvarado.