La agrupación piurana Armonía 10 atraviesa un momento de tristeza tras la muerte de uno de sus integrantes, Eduardo “Chevrolet” Adrianzén, quien falleció el domingo y que integró el equipo técnico de la orquesta durante años de giras por Lima y provincias.

En su cuenta oficial de Instagram, Armonía 10 expresó un emotivo mensaje, en el que dio las condolencias a los familiares. ” Hasta siempre, querido Eduardo Adrianzén “Chevrolet”. Lamentamos mucho el sensible fallecimiento. Dios brinde consuelo a sus familiares y amigos que hoy lloran tu partida. Querido amigo, tu familia de Armonía 10 siempre te recordará” , dice el mensaje.

PUEDES VER: Estrenan documental de Walther Lozada, compositor de “Armonía 10” de Piura

DESPEDIDA

De esta manera, Armonía 10 despidió a Adrianzén que, según señalaron, “nos quedan los recuerdos y los momentos compartidos durante tantos kilómetros recorridos juntos. Que Dios te reciba en su gloria y brinde fortaleza a tus seres queridos. Descansa en paz, querido Chevrolet”.

Éste cumplía dentro del equipo técnico, detrás de bastidores durante las extensas giras y presentaciones y aunque no era uno de los rostros visibles frente al público, se había ganado el cariño de los integrantes y del personal de la orquesta.

Para Armonía 10, representa un nuevo episodio de luto, en marzo de 2025 sufrió la muerte de su vocalista Paul “Russo” Flores, asesinado tras un ataque armado contra el bus que trasladaba a la agarupación.