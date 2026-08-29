La agrupación Armonía 10 del compositor musical Walther Lozada, estrenó el documental “La historia de una leyenda: Walther Lozada”, en su primer capítulo.

Las redes sociales dieron a conocer que con esta producción se rinde homenaje al fundador de la orquesta, cuya figura resalta en el género de la cumbia peruana y que lleva más de 10 mil visitas.

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LA HISTORIA

Esta es la historia de un hombre que dejó huella en la música y cuyo legado continúa vivo en cada canción. Una historia que comienza mucho antes de Armonía 10 de Walther Lozada, antes de los escenarios, de las canciones y del reconocimiento. Y además de una frase que parecía sentenciar su futuro: “Tú no sirves para esto, muchacho”.

En este primer capítulo se da a conocer parte de la infancia de Walther Lozada, las responsabilidades que asumió desde niño, los días en los que estudiar, trabajar y cumplir con las exigencias de su padre estaban antes que salir a jugar, y sus primeros encuentros con una música que todavía no sabía que terminaría marcando su vida.

El video transcurre en un humilde hogar donde Walther vivía con sus padres alumbrándose con velas y con una radio a pilas. Sus primeros pasos en aprender a tocar el teclado, bajo el mando de su padre, sus labores como vendedor de tamales o lustrabotas, el castigo que recibió por la huida de un chancho de la familia.

El guion es de Gabriela Salazar, dirigida por Aaron Loayza, y la producción general de Bianca y Katia Lozada.

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RECUERDOS

Antes de convertirse en una leyenda de la cumbia peruana, aprendió desde muy pequeño el significado del esfuerzo, la disciplina y el trabajo y está dedicado para los pobres del Perú y el mundo.

“ Es una historia de mucha fortaleza, perseverancia y lucha de alguien que tenía mentalizado lo que quería ser y vaya que lo logró, porque la pobreza no es una afrenta, como decía mi padre ”, señala Bianca Belén.