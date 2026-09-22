La vitamina D cumple un papel importante en la salud de los huesos porque contribuye a la absorción del calcio y participa en distintos procesos del organismo.

Sin embargo, no todas las personas tienen el mismo riesgo de presentar niveles inadecuados. La edad avanzada, una exposición solar limitada, la obesidad y determinadas enfermedades que afectan la absorción intestinal figuran entre los factores que pueden dificultar una adecuada disponibilidad de esta vitamina.

El tema adquiere especial relevancia en el Perú, donde la proporción de adultos mayores continúa creciendo.

Adultos mayores ya representan el 14,8% de la población peruana

Los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 muestran que las personas de 60 años a más representan el 14,8% de la población peruana, frente al 11,7% registrado en 2017.

En el mismo periodo, el índice de envejecimiento pasó de 44 a 65 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con el envejecimiento también disminuye la capacidad de la piel para producir vitamina D a partir de la exposición a los rayos ultravioleta B, uno de los motivos por los que los adultos mayores figuran entre los grupos con mayor probabilidad de presentar niveles insuficientes.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de presentar vitamina D inadecuada?

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos identifican varios grupos que pueden tener mayor dificultad para alcanzar niveles adecuados.

Entre ellos se encuentran:

Adultos mayores , debido a la menor capacidad de la piel para producir vitamina D con la edad.

, debido a la menor capacidad de la piel para producir vitamina D con la edad. Personas con poca exposición solar , entre ellas quienes permanecen gran parte del tiempo en interiores.

, entre ellas quienes permanecen gran parte del tiempo en interiores. Personas con obesidad , que pueden requerir mayor atención respecto de su estado de vitamina D.

, que pueden requerir mayor atención respecto de su estado de vitamina D. Personas con enfermedades que dificultan la absorción de grasas , como enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca o colitis ulcerativa.

, como enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca o colitis ulcerativa. Personas sometidas a cirugía de bypass gástrico .

. Personas con piel más oscura, debido a que una mayor cantidad de melanina reduce la producción cutánea de vitamina D a partir del sol.

Tener uno de estos factores, sin embargo, no significa necesariamente que exista una deficiencia.

Obesidad alcanza al 25,7% de los peruanos mayores de 15 años

En el Perú, la obesidad también es un factor relevante dentro de este análisis.

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2024, el 25,7% de las personas de 15 años a más presenta obesidad, según información difundida por el Ministerio de Salud.

La prevalencia es mayor en mujeres, con 29,9%, frente a 21,1% en hombres, y también es superior en áreas urbanas respecto de zonas rurales.

Aunque la obesidad está asociada con una mayor probabilidad de presentar niveles bajos de vitamina D, las guías de la Endocrine Society no recomiendan realizar pruebas de 25-hidroxivitamina D de manera rutinaria a todos los adultos sanos con obesidad si no existen otras indicaciones clínicas.

Menopausia y vitamina D: no son exactamente el mismo riesgo

Las mujeres en peri y posmenopausia requieren especial atención a la salud ósea, pero es importante distinguir este riesgo del de presentar directamente una deficiencia de vitamina D.

Después de la menopausia, la disminución de estrógenos acelera la pérdida de masa ósea y aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas.

Por esa razón, calcio, vitamina D, actividad física y otros factores vinculados con la salud del hueso adquieren especial relevancia durante esta etapa.

Sin embargo, la menopausia por sí sola no permite diagnosticar insuficiencia de vitamina D. La evaluación debe considerar edad, antecedentes, enfermedades, medicamentos y otros factores clínicos.

Tener factores de riesgo no significa tener una deficiencia

La concentración de vitamina D suele evaluarse mediante una prueba sanguínea de 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] cuando existe una indicación médica.

No obstante, las recomendaciones actuales de la Endocrine Society desaconsejan realizar pruebas de rutina en adultos sanos sin una indicación específica, incluso en varios grupos tradicionalmente considerados de riesgo.

Esto significa que la decisión de medir vitamina D debe individualizarse.

Un médico puede considerar la prueba cuando existen enfermedades óseas, trastornos del metabolismo del calcio, problemas de absorción u otras circunstancias clínicas que hagan necesario conocer el nivel.

¿Es recomendable tomar vitamina D por cuenta propia?

No es recomendable asumir que una persona necesita dosis elevadas solo por presentar edad avanzada, obesidad o poca exposición solar.

La cantidad apropiada depende de la situación individual y de si existe una deficiencia diagnosticada.

Las dosis altas de vitamina D pueden producir efectos adversos si se utilizan de manera inadecuada, principalmente por un exceso de calcio en la sangre.

Por ello, cuando se utilizan esquemas terapéuticos de alta potencia, la dosis y la duración deben ser determinadas por un profesional de salud.

Farma D 50 000 UI llega al mercado peruano

Entre las alternativas de alta dosis recientemente anunciadas en Perú se encuentra Farma D® 50 000 UI, un producto de vitamina D3 cuya llegada al mercado local fue comunicada en septiembre de 2026 por Farmakonsuma.

La empresa señala que el producto es de venta bajo prescripción médica y está orientado al tratamiento de pacientes que requieren esquemas de reposición indicados por un profesional.

La presentación de 50 000 UI corresponde a una dosis terapéutica alta y no debe interpretarse como una recomendación de consumo general o preventivo.

Su uso debe responder a un diagnóstico, una indicación médica y un esquema definido de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Vitamina D y salud ósea

Además de la vitamina D, la salud de los huesos depende de otros factores.

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos recomienda mantener una alimentación adecuada en calcio y vitamina D, realizar actividad física con carga, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol como parte de la prevención de la osteoporosis.

En personas con mayor riesgo de pérdida de masa ósea, la evaluación médica puede incluir además pruebas de densidad mineral ósea y revisión de antecedentes familiares, medicamentos y enfermedades asociadas.