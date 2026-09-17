El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), emitió una alerta sanitaria urgente y exhortó a la ciudadanía a no adquirir ni consumir agua de mesa de las marcas “Timonel” y “Lybre”, tras detectar la presencia de la bacteria “Pseudomonas aeruginosa”, la cual representa un riesgo para la salud pública.
Informó que el hallazgo se produjo durante las acciones permanentes de vigilancia y control de seguridad sanitaria del Digesa. La presencia de esta bacteria patógena en varios lotes de la línea de producción constituye un indicador de contaminación y puede provocar infecciones y enfermedades, especialmente en personas con el sistema inmunológico vulnerable.
Ante esta situación, Digesa exhortó a la población a no adquirir ni consumir agua de mesa de dichas marcas, en ninguna de sus presentaciones ni lotes.
Asimismo, se dispuso que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y demás establecimientos comerciales retiren inmediatamente de la exhibición y venta los productos señalados. En tanto, Digesa mantiene las acciones de vigilancia y control sobre el fabricante para verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.
La autoridad competente, exhorta a la ciudadanía que, si identifica estos productos en algún establecimiento, comunique el hecho a la autoridad sanitaria de su jurisdicción, a través de las Diris, Geresas o Diresas, según corresponda.
Indecopi
Ante la alerta emitida por Digesa por la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en aguas de mesa de las marcas Timonel y Lybre, el Indecopi requirió información a la empresa INCO BRANDS PERU S.A.C. sobre los productos afectados y las medidas adoptadas frente a este riesgo.
El proveedor tiene un plazo de cinco días hábiles, contado desde el día siguiente a la notificación, para responder al requerimiento.
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