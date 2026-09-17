Gobierno incluye 3 proyectos mineros de Arequipa para el crecimiento económico del país en 6%

El ministerio de Energía y Minas también alista cambios en la norma para facilitar la exploración minera y aumentar las reservas de petróleo y gas natural

El Gobierno incluyó a tres proyectos mineros de Arequipa, la ampliación de Cerro Verde, Zafranal y Tía María, entre las iniciativas que busca acelerar para contribuir a la meta de alcanzar un crecimiento económico de 6% en el país.

El ministro Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, durante el lanzamiento de PERUMIN 38, también mencionó los proyectos mineros Galeno, Michiquillay y La Granja, además del proyecto de plata Corani.

“Nosotros vamos a trabajar porque cada proyecto minero ingrese lo más rápido posible”, dijo Shinno. En ese sentido indicó que el Ejecutivo trabaja en facilitar los permisos y acompañar a las empresas para que sus proyectos puedan avanzar con mayor rapidez.

El funcionario vinculó el avance de las inversiones mineras con la meta económica planteada por el Gobierno. Según explicó, para alcanzar un crecimiento del 6% se requiere que los proyectos de inversión puedan ingresar y desarrollarse con mayor celeridad.

El funcionario destacó que la exploración minera es una etapa fundamental para encontrar nuevos yacimientos y permitir que futuras iniciativas puedan madurar y convertirse en proyectos de inversión.

En ese sentido, anunció que el Gobierno prepara nuevas medidas para facilitar los permisos del sector minero, aunque todavía no detalló qué procedimientos serán modificados ni cuándo se conocerán las propuestas.

CAMBIO DE NORMAS PARA HIDROCARBUROS

El Ministerio de Energía y Minas trabaja además en una reforma del marco legal de hidrocarburos, con el objetivo de generar condiciones que permitan atraer inversiones y aumentar las reservas de petróleo y gas natural.

Shinno argumentó que el Perú necesita modificar sus reglas para ser más competitivo frente a otros países de la región y captar nuevas inversiones destinadas a incrementar sus reservas de hidrocarburos.

PERUMIN 2027

Los anuncios fueron realizados durante el lanzamiento de PERUMIN 38, la Convención Minera organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

La actividad se desarrollará del 20 al 24 de septiembre de 2027 en el Campo Ferial Cerro Juli, en Arequipa. En esta edición, Estados Unidos participará como País Aliado de PERUMIN 38, una presencia que, según Shinno, permitirá fortalecer los vínculos de cooperación e inversión entre ambos países en los sectores minero y energético.

El representante del Minem destacó que la convención constituye un espacio para acercar al Estado y a los inversionistas y plantear medidas orientadas a modernizar el sector minero.