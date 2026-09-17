El cuerpo sin vida de un estudiante de Administración, de 19 años, fue hallado luego de tres días de búsqueda en la playa Costa Azul, en Ventanilla (Callao). El joven fue arrastrado por el fuerte oleaje del mar el último domingo.

Se trata de Jimy Buiza Romero. Según informaron las autoridades el hecho o currió cuando la víctima concurrió a la playa acompañado de su amiga.

De acuerdo a América Noticias, las olas arrastraron a ambos jóvenes mar, y solo la mujer logró salir. La familia del joven confirmó el hallazgo de los restos tras las labores de búsqueda desplegadas en el litoral.

La hermana de la víctima dijo que se enteró de la ubicación del cuerpo de Jimy Buiza Romero tras recibir una llamada telefónica por parte de Serenazgo. La Policía Nacional del Perú notificó al Ministerio Público para iniciar los procedimientos legales correspondientes.

El cuerpo del joven fue trasladado hacia las instalaciones de la morgue del Callao. La familia del estudiante permanece a la espera de los trámites finales para darle cristiana sepultura.

Las autoridades locales informaron que las condiciones del mar en la playa Costa Azul vienen registrando oleajes anómalos y que ello también dificultó las labores de ubicación del joven desde el domingo.

En tanto, personal de Serenazgo de Ventanilla recordaron a los visitantes la importancia de respetar las banderas de señalización y las advertencias de los salvavidas en las playas.

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